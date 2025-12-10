Akçın, yaptığı yazılı açılamada "Narenciyede hasat sezonu kısa bir süre kalmasına rağmen, narenciye ihracaatı ile uğraşan tüccarlarda hiç bir hareket yok" dedi.

Narenciye ürününün üçte biri veya yarıya yakınının aralıkta satılmış olması gerektiğini belirten Akçın, "Bu durgunluğu aşmak için Hükümete büyük görev düşmekte. Diğer Tarım Kurumlarına olduğu gibi bir an önce Cypfruvex'e (Kıbrıs Meyve ve Sebze İşletmecilik Ltd) ekonomik destek veya sermaye aktarıp piyasaya girmesi sağlanmalı" dedi.

-Borçlanan bir Cypfruvex

Birinci sınıf ürünün paketlenmesi, ihracata uygun olmayan ürünü ise konsantre yapılması için zaman kaybetmeden Cypfruvex'in çalışmaya başlaması gerektiğini kaydeden Akçın, borçlanan ve borç için yüzde 50-60 faiz ödeyen bir kurumun doğal olarak faizi üreticiye ödeteceğini, bunu da üreticiye daha düşük fiyat ödeyerek yapacağını kaydetti.

İhracata uygun ürün için ton başına avans verilmesi gerektiğini kaydeden Akçın, tüccarları da hareketlendirmek için ihracata verilecek desteğin hem artırılması ve hem de en kısa sürede açıklanması gerektiğini belirtti.

Kuzey Kıbrıs'ta toplam ihracat ve konsantre yapılacak ürünün yüz bin ton civarında olacağının tahmin edildiğini belirten Akçın, "Bu da anavatanın bir ilinin ihtiyacını ancak karşılamakta" dedi. Akçın, Cypfruvex ve ticaret ataşelerine narenciye ürünün pazarlanmasında büyük görev düştüğünü, beklemekle hiçbir işin halledilemeyeceğini kaydetti.

Üretimde girdilerin devamlı yükselmesinin üreticileri zor duruma düşürdüğünü vurgulayan Akçın, bu nedenle doğrudan gelir desteğinin bir an önce ödenmesinin üreticiyi biraz olsun rahatlatacağını belirtti.

Güzelyurt’ta 2025'de yüzlerce dönüm narenciye bahçesinin kurumaya terk edildiğini kaydeden Akçın, "Üreticiler beklenen fiyatlarda ürünlerini satamazlarsa birçok üreticinin daha bahçelerini kurumaya terk edeceğinin bilinmesini istiyorum. Durum üretici açısından hiç de iyi değil" dedi.