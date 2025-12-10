Oda yazılı açıklamasında, son yağmurlarla ülkenin bir kez daha nelerle yüz yüze olduğunun ortaya çıktığını belirerek, “Ne hükümetin, ne meclisin varlığının ne de olumsuzlukları ifade etmenin anlamı kaldı. Plan, fiziki plan, orta vadeli plan, hedef koyma, program yapma, yapılacak işleri takvimlendirme de bir işe yaramadı. 2018’de olduğu gibi bugüne kadar yaşadığımız tüm afetlerden ve felaketlerden kaçımızın ders aldığı da muamma.” ifadelerine yer verdi.

Yaşananların “duyarsızlığın ve öngörüsüzlüğün bir sonucu” olduğunu belirten Oda, “Kaç gündür yaşadıklarımız; soruşturmalar, tutuklamalar yanında, yağmurla birlikte karşı karşıya kaldığımız olumsuzluklar ve bütün bu olup bitenlere seyirci kalmamız, duyarsızlığımızın, dünden bugüne yapmadıklarımızın, öngörüsüzlüğümüzün sonuçları gibi durmuyor mu?” diye sordu.

Oda, su yönetimi ve doğayı koruma konusundaki eksikliklere işaret ederek, “Su açlığının yaşandığı ülkede, su tutmayan baraj ve göletleri umursamazken, dere yataklarının temizliğini, ağaçlandırmayı aklımıza getirmedik. Plansız bir şekilde doğayı, çevreyi ve insanı gözetmedik. Doğayı korumak gündemimiz olmadı. Şu an doğa aslında intikamını almıyor, bizim yarattıklarımızın yansımasını yaşıyoruz. Birkaç yıl memleketin üretiminin ve ağaçlandırmanın ihtiyacını karşılayacak suyu da denize havale ettik.” dedi.

KTEZO, sadece hükümet değişikliklerinin sorunu çözmeyeceğini belirterek, esas önemli olanın toplumun nasıl değişeceği ve toplum olarak ne talep edeceği olduğunu vurguladı.