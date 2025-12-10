Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, derelerin seviyelerinde bir miktar yükselme yaşandığını belirterek, gelişmeleri sürekli takip etiklerini kaydetti.

Amcaoğlu, su baskınlarından evleri zarar gören vatandaşları ziyaret etti, yerinde incelemelerde bulundu.

Amcaoğlu, burada yaptığı açıklamada, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile sürekli irtibat halinde olduklarını, Hastane Çemberi ile Ortaköy trafik ışıkları arasını çift yönlü olarak yeniden trafiğe kapatmak zorunda kaldıklarının kendisine bildirildiğini dile getirdi.

Amcaoğlu, “Şimdi yavaş yavaş hasar tespit çalışmalarına başladık, hasar tespiti tabi ki Kaymakamlık yapacak ama biz Belediye olarak insanlarımızın yanındayız, bunu hissettirmemiz lazım...” ifadelerini kullandı.

Herkes için sahada olduklarını dile getiren Amcaoğlu, personeliyle gece gündüz demeden zarar gören bu noktalarda olacaklarını kaydetti.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Amcaoğlu, temizlik çalışmalarına da başlandığını ifade etti.

“Elektrikle ilgili sıkıntılar var ve Elektrik Kurumu da burada. Bir an önce elektrik sıkıntısını da çözmek adına buradayız.” diyen Amcaoğlu, sahada olduklarını ve ellerinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştıklarını söyledi.