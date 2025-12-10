Girne’de kaliteli eğlencenin vazgeçilmez adresi Salut, sıra dışı eğlencelere sahne olmaya devam ediyor, mekanda coşku bir an olsun bile eksilmiyor

Girne’nin en kaliteli ve en gözde eğlence mekânı Salut, yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Gece hayatının vazgeçilmez adreslerinden biri haline gelen Salut, DJ performansları, şovlu eğlenceleri, enfes yemekleri, kaliteli servisi ve güler yüzlü personeliyle fark yaratıyor.

Mekânın sıcak atmosferi, müzik, dans ve eğlencenin kusursuz birleşimiyle konuklar

Salut’ta unutulmaz saatler yaşıyor.

Salut gecelerinde müzik eşliğinde sohbetler koyulaşıyor, keyifler yerine geliyor.

Kabin başında setleriyle herkesi eğlendiren DJ İldiz, coşkuyu zirveye taşırken, mekanda sahne alan birbirinden güzel oryantallerin dans gösterileri ise izleyenleri büyülüyor.

Geleneksel oryantal figürleri modern koreografiyle buluşturan bu gösteriler, herkesin büyük beğenisini kazanıyor.

Adanın dört bir yanından eğlence severleri ağırlayan Salut’un başarılı işletmecisi Deniz Günhan ise, mekandaki eğlencenin kusursuz geçmesinde büyük rol oynuyor.