Polis, yasada belirtilen “elektrikli scooter” tanımına uymayan modellerin trafikte kullanılmasının suç teşkil ettiğini hatırlatarak, trafikte tespit edilmesi halinde kullanıcı hakkında yasal işleme gidileceği uyarısında bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, son günlerde polisin rutin trafik kontrollerinin yanı sıra, ulaşım amacıyla yollarda kullanımı artan elektrikli scooter sürücülerinin de yasal mevzuat çerçevesinde denetlendiği belirtildi.

Açıklamada, yapılan denetimler sırasında bazı sürücülerin elektrikli scooter kullanımına ilişkin kuralları bilmediklerinin gözlemlendiği ifade edildi.

Açıklamada, elektrikli scooterların yollarda kullanılmasıyla ilgili 26 Ekim 2022 tarihinde Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü’nde yapılan değişikliklerin yürürlüğe girdiği anımsatıldı.

Scooterların 18 yaşın altındaki kişiler tarafından, şehirler arası yollar ve “azami hız sınırı 50 km/s” üzerinde olan karayollarında kullanılamayacağı belirtilen açıklamada, diğer kurallar şöyle sıralandı:

“Bisiklet yolu varsa bisiklet yolunda sürülmelidir. Bisiklet yolu yoksa trafik güvenliğini riske atmayacak şekilde soldan gidilmesi kaydıyla araç yolunda sürülebilir. Sürücü harici yolcu taşınamaz. Sırtta taşınabilen eşya harici yük taşınmamalıdır. Elektrikli scooterlar, motorlu araç yolunda yan yana sürülmemelidir. Kaldırımlarda elektrikli scooter sürülmesi yasaktır. Başka bir araca bağlanarak sürülmek veya tutunarak sürülmesi yasaktır. İki elde direksiyonu tutmalıdır. Tek el ile elektrikli scooter sürülmesi yasaktır. Akrobatik hareketler yapılarak sürülmesi yasaktır.”

Piyasada satılan her model scooterin trafikte kullanım amacıyla üretilmediğine dikkat çekilen açıklamada, kural dışı kullanılan scooterlerın hem kullanıcılar açısından, hem de trafikteki yaya ve diğer araç sürücüleri açısından tehlike oluşturduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada, polisin trafikte elektrikli scooter ve diğer konulardaki denetimlerinin devam edeceği kaydedildi.

“ELEKTRİKLİ SCOOTER NEDİR?”

Açıklamaya göre, elektrikli scooterın yasada “en fazla 30 kilometre hızı aşmayan, 351 watt'ın altında, tekerlekli, fren mekanizmasına sahip, kaymayan malzemeden yapılan ayak tahtası ve tutma yeri olan, dikey bir direksiyon mekanizması içeren, önde beyaz ışık verecek ve en az 20 metre önü aydınlatabilecek şekilde farı, arkada kırmızı renkte ışık veren bir lamba ve reflektörü olan, 30 metreden duyulabilecek ses, korna veya benzeri ses aleti olan ve ayakta kullanılan elektrikli taşıt” olarak tanımlandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Akü gücü 351 watt’ın üzerinde olan ve saatte 30 kilometreden fazla hız yapabilen motobisiklet, motosiklet ve motorlu üç tekerlekli araçların ise yasada belirtilen motorlu araç sınıfı altında kayıt zorunluğu olmakla birlikte, ilgili motorlu araçlar sürüş ehliyeti (J, H1, H2 veya H sınıfı) ile sürülmesi gerekiyor" denildi.