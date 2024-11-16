Brezilya’nın Parana elayetinde yaşayan Elira Paz Nardes, 3 yaşındaki oğlu Joaquim’i ve 10 yaşındaki kızı Alice’i, öldürmekten 64 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme 33 yaşındaki kadının Joaquim'i bir yastıkla boğduğunu ve ardından Alice'i sakinleştirici ilaç verdikten sonra astığını itiraf etti.

KOMŞULARI KOKUDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Nardes çocuklarını öldürdükten sonra, çocuklarının cesetleriyle evde yaşamaya devam etti. Komşuları kokudan şikayet etmeleri üzerine polis eve gitti. Nardes gözaltına alındı. Polis, çocukların çürüyen cesetlerinin bir yatağın üstünde olduğunu ve korku filmi sahnesini andırdığını belirtti. 5 Kasım'da hakim Nardes'i çifte cinayetten suçlu buldu. Ayrıca cesetleri gizlemekten de suçlu bulundu.

"KENDİLERİNİ SAVUNMAYA BİLE ÇALIŞMADILAR!"

Yargıçlar, Nardes'in aldığı cezanın örnek teşkil ettiğini çünkü çocukların çok küçük oldukları için kendilerini savunmaya bile çalışamadıklarını söyledi. Ağustos 2022'de tutuklanmasından bu yana tutuklu olan Nardes mahkemeye katılmadı. Ancak avukatları cezanın ağırlığını temyize götürmeyi planladıklarını söyledi.