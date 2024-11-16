Florida eyaletine bağlı Miami kentindeki Miami Uluslararası Havalimanı'nda seyahat eden ismi açıklanmayan bir kadın yolcunun suyu geldi ve American Airlines terminalinin güvenlik öncesi bölümünde doğum yapmaya başladı. Personel tarafından polise ve sağlık ekiplerine haber verildi.

ERKEK BEBEK DÜNYAYA GELDİ

Miami-Dade İtfaiye Kurtarma Ekibi'nin havaalanında tıbbi bir çağrı aldığı ve saat 17:00'den hemen sonra olay yerine ulaştığı bildirildi. Sağlık görevlileri olay yerine ulaştığında Miami-Dade Polis Departmanı memurları, ABD Gümrük ve Sınır Koruma ajanları ve Miami-Dade Havaalanı Bölümü personeli yardım ederek doğumu başlamıştı. Kısa bir süre sonra erkek bir bebek dünyaya geldi. Annenin ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.