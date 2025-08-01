Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, eğitimdeki sorunların geçen yıla göre daha da derinleştiğini savunarak "Okullar yine açılacak durumda değil, gerekirse açılmayacak" dedi.

KTOEÖS 2025-2026 öğretim yılı öncesi, eğitimde yaşanacağını düşündüğü sorunlara dikkat çekmek amacıyla dün basın toplantısı düzenledi.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem KTOEÖS'de yer alan basın toplantısında yaptığı konuşmada, okulların büyük çoğunluğunun yeni eğitim yılına hazır olmadığını savundu. Depreme dayanıklılık testlerinin hala tamamlanmadığını, bazı okullarda güçlendirme ve inşaat işlerinin yarım kaldığını öne süren Eylem, birçok öğrencinin bu yıl da konteyner sınıflarda eğitim göreceğini iddia etti.

Eylem, tam gün uygulaması, kalabalık sınıflar, özel eğitime ihtiyaç duyan ve Türkçe bilmeyen öğrencilerle ilgili sorunların sürdüğünü; gazinoların okullara yakınlaştırılmasıyla uyuşturucu ve taciz risklerinin arttığını, ancak bakanlığın herhangi bir adım atmadığını, sorumluluğu öğretmen ve okul idarelerine bırakıldığını ileri sürdü.

Kadroların eksik olduğunu ve öğretmen atamalarının geç yapılacağını öngördüklerini belirten Eylem, geçen yıl kadro eksikliği nedeniyle yaşanan olumsuz olayların bu yıl da tekrar etme riskinin yüksek olduğunu söyledi.

Eylem, Türkiye’den yapıldığını savunduğu görevlendirmeler ve geçici istihdamların, atanmayı bekleyen genç öğretmenlerin haklarını gasp ettiğini de iddia etti.

Eylem, "pedagojik formasyonu olmayan kişilerin camilerde çocuklara dini eğitim verdiği" iddiasında da bulunarak yetkililere bu faaliyetlerin denetlenmesi yönünde çağrıda bulundu.

Disiplin Tüzüğü’nde yapılan değişikliğin muhafazakârlaştırma çalışmalarının ve eğitim aracılığıyla yürütülen toplumsal dönüşüm dayatmasının bir parçası olduğunu ileri süren Eylem, bilimsel ve laik eğitim için mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı.