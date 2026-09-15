Okul öncesi dönemde çocukların öğrenme sürecine rehberlik eden öğretmenlerin bilgi ve deneyimlerini sürekli geliştirmesi, eğitim ortamlarının niteliğini de doğrudan etkiliyor. Yakın Doğu Okul Öncesi, Dr. Suat Günsel Girne Okul Öncesi ve Yakın Doğu Yeniboğaziçi Okul Öncesi, öğretmenlerinin mesleki gelişimlerini desteklemek, sınıf içi uygulamalarını zenginleştirmek ve farklı eğitim yöntemlerini yakından tanımalarını sağlamak amacıyla kapsamlı bir hizmet içi eğitim programı gerçekleştirdi.

Program kapsamında Kurumsal Kültür ve Profesyonel İş Yaşamı, Alternatif Eğitim Yaklaşımları (Waldorf ve Montessori), Oyunlarla Yabancı Dil Öğretimi ve Drama ile Oyunlaştırılmış Eğitim başlıklarında dört farklı eğitim gerçekleştirildi. Yakın Doğu Üniversitesi Kütüphanesi Prof. Dr. Ümit Hassan Salonu’nda düzenlenen eğitimlerde, öğretmenlerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik teorik bilgilerin yanı sıra sınıf ortamında uygulanabilecek farklı yöntem ve teknikler ele alındı.

Farklı konu ve yöntemleri bir araya getiren hizmet içi eğitim programı ile öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi ve öğrendikleri yeni yöntemleri sınıf ortamına yansıtarak çocukların öğrenme süreçlerini zenginleştirmeleri amaçlandı.

Öğretmenlere farklı eğitim yaklaşımları ve uygulama yöntemleri aktarıldı!

Hizmet içi eğitim programı kapsamında Ayşe Behlül tarafından “Kurumsal Kültür ve Profesyonel İş Yaşamı” başlıklı eğitim gerçekleştirildi. Eğitimde kurum kültürünün temel unsurları, profesyonel iletişim, ekip çalışması, iş disiplini ve kurumsal değerlerin çalışma hayatına yansıtılması ele alınırken, öğretmenlerin kuruma aidiyetlerini ve profesyonel çalışma yaklaşımlarını güçlendirmeye yönelik uygulamalara yer verildi. Doç. Dr. Şebnem Güldal Kan tarafından verilen “Alternatif Eğitim Yaklaşımları (Waldorf ve Montessori)” eğitiminde ise Waldorf ve Montessori yaklaşımlarının temel ilkeleri ile çocukların gelişim ve öğrenme süreçlerine bakış açıları değerlendirildi. Söz konusu yaklaşımların sınıf ortamına nasıl uyarlanabileceği üzerinde durularak öğrenci merkezli eğitim anlayışını destekleyen yöntem ve uygulamalar paylaşıldı.

Programın bir diğer başlığını Doç. Dr. Fatma Köprülü tarafından gerçekleştirilen “Oyunlarla Yabancı Dil Öğretimi” eğitimi oluşturdu. Eğitimde, yabancı dil öğrenme sürecinde oyun temelli yöntemlerin kullanımı ve oyunların eğitim süreçlerine nasıl entegre edilebileceği ele alındı. Öğrencilerin kelime öğrenme, dinleme, konuşma ve iletişim becerilerini destekleyen oyun örnekleri paylaşıldı. Doç. Dr. Seçil Besim Ayhan tarafından gerçekleştirilen “Drama ile Oyunlaştırılmış Eğitim” eğitiminde ise drama ve oyunlaştırma yöntemlerinin çocukların derse aktif katılımını, motivasyonunu ve yaratıcılığını desteklemedeki rolü üzerinde duruldu. Farklı etkinliklerde kullanılabilecek drama teknikleri ve oyunlaştırma uygulamaları öğretmenlerle paylaşıldı.