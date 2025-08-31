Yeni sezon hazırlıklarına 16 Temmuz’dan beri çok yoğun bir şekilde sürdüren kırmızı yeşilli ekibi Mormenekşe kamp boyunca çabukluk, kuvvet, koordinasyon, dayanıklılık ve taktiksel olarak yapılan antrenmanlarla birlikte birde hazırlık maçı yapıldı. Kamp boyunca futbolcuların istekli, arzulu, gayretli ve disiplinli bir şeklide çalışmalarından son derece memnun olduğunu belirten teknik direktör Ahmet Ogan, Türkiye’de Burdur Lavanta Tepesi Otel’de çok iyi ve çok güzel bir ortamda çok iyi çalışarak gerçekleştirmiş oldukları kampta güç depolayarak tamamlandığının ve oldukça verimli geçtiğinin altını çizdi.

Süper Lig takımlarından Mormenekşe, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tesislerinde yapmış olduğu kampı değerlendiren teknik direktör Ahmet Ogan şunları söyledi. Yeni sezon hazırlıklarına 16 Temmuz’da başladıklarını, 1. Hazırlık dönemi ile 2. Etap kamp çalışmaları geride kaldığını belirten teknik direktör Ahmet Ogan, süper lige yeni gelen birtakım olarak mevcut kadroya yapmış oldukları yerli ve yabancı futbolcu transferleriyle birlikte yeni bir kadro oluşturduklarını belirtti. Burdur’da gerçekleştirdikleri 6 günlük kamp çalışmalarının çok iyi geçtiğini belirten teknik direktör Ahmet Ogan, lige yeni gelen bir takımın olarak ligde kalıcı olabilme yönünde çalışmalar yaptıklarını, özellikle takım olgusunu ve takım ruhunu geliştirmeye çalıştıklarını ifade etti. Ligde kalıcı olmak, lige renk katan takım olma özelliğe sahip takım yaratarak alacakları sonuçlarla ligde dikkat çekmek istediklerini belirten teknik direktör Ahmet Ogan, “Teknik kadromla, oyuncu grubumuzla birlikte üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz” dedi. Müsabaka dönemine en iyi şekilde hazırlanarak lige başlamak istediklerinin altını çizen teknik direktör Ahmet Ogan, “Türkiye’de Burdur Lavanta Tepesi Otel’de gerçekleştirilen kampa destek olan, katkı sağlayan başkanımız Metin Menekşeli ve yönetimine, emeği geçen katkı koyan herkese şahsım ve takımım adına çok teşekkür ederim “dedi.