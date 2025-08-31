Aksa Süper Ligin yeni ekiplerinden Mormenekşe’de 1. hazırlık dönemi 2. etap kamp çalışmaları tamamlandı. Gazimağusa bölgesinin kırmızı yeşilli ekibi Mormenekşe’de 24-29 Ağustos tarihleri arasında Türkiye’de Burdur Lavanta Tepesi Otel’de gerçekleştirilen kamp çalışmaları oldukça güzel ortamda verimli bir şekilde geçekleştirilirken, 1. Hazırlık dönemi 2. Etap çalışmaları tamamlayarak yurda döndü. Mormenekşe’de kafile başkanlığını Sporcu Sorumluları Sedat İzzigil, Hüseyin Tünsay, Orhan Şengün, teknik direktör Ahmet Ogan, yardımcı antrenör Tolga Derviş Güçsoy, yardımcı antrenör Ertan Bulut, kaleci antrenörü Mustafa Özkaraman, Fizyoterapist Ali Baletti, Sağlıkçı Murat Çiğiloğlu, Masör Turgay Gök ve 25 futbolcu yer aldı. Burdur’da 6 günlük kamp programı çerçevesinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde çift antrenman yapan Mormenekşe, Irak Süper Lig ekiplerinden Al-Talaba Sports Club ile de hazırlık maçı yaptı. Antrenmanların dışında yönetici, teknik kadro ve futbolcuların çok iyi diyalog kurmaları, birliktelik ve arkadaşlık bağlarını geliştirmeleri, moral motivasyon açısından da önemli olurken, takım olgusunun geliştirmesine katkı koyarken, kampta ön plana çıkan unsurlarla birlikte verimlilik artırıldı.

ÇALIŞMALARA DEVAM EDİLİYOR

Mormenekşe’de, kamp sonrası 2 günlük izini ardından sezon hazırlıklarına 1 Eylül Pazartesi günü yeniden başlayacak. 1. Hazırlık dönemi son etap çalışmasına devam edecek olan Mormenekşe, 3 Eylül Çarşamba günü “Hüseyin Misk” anı maçında Aksa 1. Lig ekiplerinden L. Gençler Birliği ile Mormenekşe Cemal Balses stadında karşılaşacak. 6 Eylül Cumartesi günü Aksa 1. Ligi ekiplerinden Kozanköy ile “Cemal Balses” anı maçında Mormenekşe Cemal Balses stadında karşılaşırken, son anı maçında ise 13 Eylül Cumartesi günü Aksa 1. Ligin yeni ekiplerinden Aslanköy ile “Mustafa Menekşeli” anı maçında Mormenekşe Cemal Balses stadında karşı karşıya gelecek.