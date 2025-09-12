Lefkoşa’da meydana gelen kasti hasar suçundan tutuklanan Thank God Kalango dün mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 09.09 2025 tarihinde 04.00 raddelerinde Kermiya'da sakin Thank God Kalango’nun aralarında önceden husumet bulunan ve kendisini daha önce polise şikayet etmesinden dolayı Kermiya’da ikamet eden Abdulraheem Damilare Shehu'nun ikametgahına giderek kendisine kapıyı açmaması üzerine konu ikametgahın kapı kilidini kasten ve kanunsuz olarak kırıp 9.000 TL hasara uğrattıktan sonra yine ayni sitenin park yerinde bulunan Abdulraheem Damilare Shehu’ya ait UU 001 plakalı Mercedes marka aracın her iki tarafına muhtemelen sert bir cisimle kasten ve kanunsuz olarak çizip, mavi keçeli kalem ile aracın üzerine yazılar yazmak suretiyle kasti hasara uğrattıktan sonra bahsi konu aracın ön ve arka plakasını sirkat ettiğini söyledi.

Polis, UU001 plakalı araçta 154 bin TL hasar meydana geldiğini, zanlının şikayet üzerine tutuklandığını kaydetti.

Polis, zanlının 20 Ağustos 2025 tarihinde yine ayni şikayetçiye karşı işlemiş olduğu "Özel hayatın Gizliliği ihlal ve Elektronik Haberleşme Yasasına Aykırı hareket" meselelerinden dolayı Lefkoşa Kaza Mahkemesi tarafından teminata bağlandığını kaydetti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.