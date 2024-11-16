Yer: Maraş Necip Halil Kartal Stadı
Hakemler: Zekai Töre, Halil Erdem Canaloğlu, Burak Yiğit, Ferhat Tuna
Maraş: Ramazan, Ahmet, Mehmet, Ahmet, Serkan, Ali, Emre, Ege, Çağın, Osman, Ender
Türk Ocağı: Osman, Mehmet, Polat, Mahmut, İlyas, Hasan, Berdan, Cevdet, Eren, Ulaş, İsmet
Goller: 37’Hasan Yanaroğlu (TOL)
AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu 9.hafta maçında Maraş ile Türk Ocağı karşı karşıya geldi. Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda oynanan mücadeleyi Türk Ocağı 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.
Türk Ocağı’na 3 puanı getiren golü Hasan Yanaroğlu kaydetti. Bu sonucun ardından Türk Ocağı puanını 17’ye çıkardı, Maraş ise 8 puanda kaldı.