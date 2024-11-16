Stadyum: Yenierenköy 8 AğustosStadı

Hakemler: İbrahim Katmer, YusufcanDönder, Mertcan Yaprak

Dipkarpaz: İbrahim Arcanlı, Berkan Sünmez, Fırat Zengin, Baran Şahinsoy, Anıljan, Baran Derin, Devrim, Berk, Menduh, Yekta, Hasan Emre

Hamitköy: Nedim, Salih Adakan, Mehmetali, Hasan Tulum, Salih Sakallı, Sinan, Emre, Altan, Mehmet Yapıcıel, Cuma, Ersan

Goller: 47.Dk Ersan (Hamitköy)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA BirinciLigde Süleyman Göktaş Sezonu'nun dokuzuncu hafta maçında Dipkarpaz TSK,HamitköyŞHSK’yı konuk etti.

Dipkarpaz TSK – Hamitköy ŞHSK maçı 8 Ağustos Stadında oynatırken,maçıİbrahim Katmer yönetti.

Maçın ilk devresinde dengeli başlayan oyunda dakikalar ilerledikçeHamitköy etkili oldu. Ama golü bulamadı. İlk devrenin son bölümünde daha etkili olan Dipkarpaz’da Baran’ın topu üst direkten döndü. 0 – 0

İkinci devreye etkili başlayan Hamitköy, 47’de Altan’ın pasında Ersan ile öne geçti. 0 – 1 Golden sonra oyunu istediği gibi şekillendiren Hamitköy rakibine pozisyon vermezken, uzatma anlarında Dipkarpaz kaptanı, Berkan Sünmez kırmızı kart gördü.

Aldığı 1 – 0’lık galibiyetle Hamitköy puanını 13 yaparken, rakibini sıralamada geride bıraktı. Dipkarpaz 11 puanda kaldı.