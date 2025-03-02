Stadyum: Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı
Hakemler: Emre Öztaşlı, Ahmet Genç, Emirhan Yılmaz
K.Kaymaklı: Salih, Tuğruk, Arda Kortay, Hasan Çakır, Mert, Deran, Ferhat, Mehmet Öztürk, Gökhan, İlyas, Yağış
TOL: Osman, Mehmet Uçar, Can, Sertaç, İlyas, Hasan Yanaroğlu, Mustafa Ercan, Cevdet, Barış, Ulaş, Asrın
Gol: 61.Dk Cevdet (TOL)
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Birinci Ligde Süleyman Göktaş Sezonunda 21. Hafta maçında Küçük Kaymaklı, Türk Ocağı Limasol’u konuk etti.
Şehit Hüseyin Ruso Stadında oynanan Küçük Kaymaklı – Türk Ocağı Limasol maçını Emre Öztaşlı yönetti. Düşük tempoda geçen maçın ilk devresinde az pozisyon yaşanırken, devre 0 – 0 sona erdi.
İkinci devrede de düşük tempo devam ederken, 61’de Mehmet Uçar’ın asistinde Cevdet golü attı. 0 – 1 Golden sonra özellikle İlyas’ın önderliğinde iyi bir takım savunması yapan Türk Ocağı maçı 1 – 0 kazanmasını bildi.