Cağın önemli sağlık sorunları arasında yer alan obezitenin fiziksel, sosyal ve psikolojik sağlığı etkileyen önemli bir hastalık olduğu ve obezite riski bulunan tüm bireyler için fiziksel aktivitenin önemli olduğu vurgulandı.

Kıbrıs Türk Fiziksel Aktivite Derneği Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Fzt. Hayriye Tomaç Yalınca, obezitenin sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesi olduğunu belirtti.

Obezitede, enerji alımı (beslenme) ve enerji harcaması (fiziksel aktivite) arasında dengesizlik bulunduğunun, bu sebeple, ekstra kalorilerin vücutta yağ dokusu olarak depolandığının vurgulandığı açıklamada, obezite oluşumunun altında yatan başlıca nedenler arasında özellikle aşırı ve yüksek kalorili beslenme ve yetersiz fiziksel aktivite bulunduğu ifade edildi.

Düzenli olarak yapılan fiziksel aktivite ve özellikle egzersize katılımın obezitenin önlenmesinde önemli rolü olduğunun aktarıldığı açıklamada, “Hareketli yaşamın etkileri sadece obezitenin önlenmesiyle sınırlı değildir. Düzenli yapılan fiziksel aktivite bireysel ve de toplumsal sağlığın geliştirilmesi için önemlidir. Birçok hastalık (tansiyon, kalp hastalığı, kanser türleri, gibi…) veya durum riskinin azaltılması için de önemlidir.” ifadelerine yer verildi.

-Tüm yaş gruplarının fiziksel aktiviteyi yeterli düzeyde yapması teşvik edilmeli

Dünyada fiziksel aktivitenin çocuk, erişkin ve yaşlılarda ayrı ayrı olmak üzere yeterli durumda yapılmadığının belirtildiği açıklamada, erken çocukluk çağından itibaren toplumun bu bilinçle geliştirilmesi ve tüm yaş gruplarının fiziksel aktiviteyi yeterli düzeyde yapmasının teşvik edilmesi tavsiyesinde bulunuldu.

Açıklamada, obez bireylerde eklemlere binen yüklerin arttığı ve yapılan aktivitelerle de uygunsuz yüklerin verilmesi nedeniyle yaralanma ihtimalinin yüksek olduğu, bu sebeple obezite durumunda sadece uzman kişilerle çalışmanın önemli olduğu bildirildi.