ağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Mağusa Hastanesi’nde bir ilki daha yaşadıklarını belirterek, uzun zamandır bahsettikleri Mağusa Hastanesi’nde anjiyo ve kalp damar cerrahi servislerinin aktif olarak çalışmasının yanı sıra, geçtiğimiz hafta Mağusa bölgesinde ilk kalp by pass ameliyatının da başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Dinçyürek, “Aylardır anjiyo servisi 350’ye yakın vaka yaptı. Ve kalp damar cerrahisi ise periferik damar hastalıklarıyla ameliyatlara başladı. Geçtiğimiz Perşembe ise ilk 3 damar by-pass ameliyatını başarıyla gerçekleştirdi. Az önce hastamızı da yerinde ziyaret ettik” dedi.

Hastaya geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini belirten Dinçyürek, “Hastamız gayet sağlıklı, son derece mutlu, bütün ekipten de memnun. Mağusa Devlet Hastanesi genelde ise KKTC sağlık sisteminde ilkleri, yenilikleri yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Dinçyürek, “Bütün ekibe teşekkür ederim. Bu yatırımların hayata geçmesinde anavatan Türkiye’nin çok büyük maddi manevi destekleri var. Onlara da şahsım, bakanlığım ve KKTC halkı adına teşekkür ederiz” dedi.

Gülmez: “Mağusa bölgesinde ilk kalp by pass ameliyatını gerçekleştirdik”

Op. Dr. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Harun Gülmez ise geçtiğimiz hafta Mağusa bölgesinde ilk kalp by pass ameliyatını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gülmez, “Ekip olarak Sağlık Bakanlığı’na ve bakanlığımıza verdikleri destek ve hizmet için çok teşekkür ediyoruz. Bu bölgedeki halkımıza en iyi sağlık hizmetini vermeye gayret edeceğiz ve devam edeceğiz. Teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Hasta: “Emeği geçen herkese teşekkür ederim”

Ameliyat edilen hasta ise sağlık ekibine teşekkür ederek, “Canı gönülden çalışıyorsunuz ekip olsun, ekipman olsun, sağlık çalışanları olsun, emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Ekipte yer alan diğer doktorlar

Kürşat Kurt – Op. Dr. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

Seran Gülbudak – Op. Dr. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı.

Op. Dr. Aydın Karakuzu, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı