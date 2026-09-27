Kıbrıs Türk Tabipleri Odası 12. Olağan Gelen Kurulu dün gerçekleştirildi.

Oda’dan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanlığına tek aday olan Erol Barçın oy birliği ile seçildi.

Genel Kurul’da Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimleri de yapıldı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası’nın kurulları şu şekilde oluştu:



Yönetim Kurulu Üyeleri:

Faika Deniz

Burcu Salihoğlu

Gözde Ataöv

Ergün Parlan

Deniz Fındık

Ilgaz Genç

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:

Barış Sever

Şerife Özhuy

Erol Dülger

Denetleme Kurulu Üyeleri

Tünay Beton

Derya Korun

Nilüfer Galip Çelik

Denetleme Kurulu Yedek Üyesi

Atai Tulunoğlu