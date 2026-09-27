Kıbrıs Türk Tabipleri Odası 12. Olağan Gelen Kurulu dün gerçekleştirildi.
Oda’dan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanlığına tek aday olan Erol Barçın oy birliği ile seçildi.
Genel Kurul’da Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimleri de yapıldı.
Kıbrıs Türk Tabipleri Odası’nın kurulları şu şekilde oluştu:
Yönetim Kurulu Üyeleri:
Faika Deniz
Burcu Salihoğlu
Gözde Ataöv
Ergün Parlan
Deniz Fındık
Ilgaz Genç
Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:
Barış Sever
Şerife Özhuy
Erol Dülger
Denetleme Kurulu Üyeleri
Tünay Beton
Derya Korun
Nilüfer Galip Çelik
Denetleme Kurulu Yedek Üyesi
Atai Tulunoğlu