Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ-DAUM) öncülüğünde düzenlenen “1. DAÜ DAUM Çalıştayı: Sismik Risk Azaltımı ve Yönetimi”, 8-9 Nisan tarihlerinde Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yapıldı.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı İnşaat Mühendisleri Odası’nın katılımı ve iş birliğinde düzenlenen çalıştaya, yetkililerin yanı sıra Türkiye ve KKTC’den alanında uzman akademisyenler ve sektör temsilcileri katıldı.

DAÜ DAUM Başkanı Prof. Dr. Mahmood Hosseini açılışta yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs’ın, tektonik levhaların kesişim noktasında yer aldığını belirterek, adanın doğası gereği depremlere karşı hassas olduğunu kaydetti.

Kıbrıs adasının tarihsel sürecinde birçok sismik olay yaşandığını aktaran Hosseini, Kıbrıs’ın orta-yüksek düzeyde sismik tehlike bölgesinde yer aldığına dikkat çekti.

Hosseini, “Gerçek dayanıklılık, bilim, politika ve toplumun birlikte ve uyum içinde ilerlemesiyle sağlanır. Bu bağlamda görevimiz açıktır: hazırlıklı olmak bir tercih değil, bir zorunluluktur” dedi.

İnşaat Mühendisleri Odası Genel Sekreteri Hüsnü Coşan da, dikkat edilmesi gereken noktanın afetler değil, ihmal ve yetersizliklerin felakete dönüşebileceği gerçeği olduğunu kaydetti.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya ise konuşmasına, “Bazı acılar vardır zamanla asla azalmaz her geçen gün artar. Bazı kayıplar vardır asla alışılamaz, hayat durur. Bazı gerçekler vardır ki, ne kadar anlatılsa da eksik kalır. Bizim gerçeğimiz göz göre göre gelen bir yıkımdı. Bilimin yok sayıldığı bir karanlıktı. İnsan hayatının değersizleştirildiği bir düzendi. Ve biz, o karanlığın altında çocuklarımızı bıraktık. Her biri bu toplumun en parlak ışıklarıydı” diyerek başladı.

Bilimin sadece bir alan olmadığını, adaletin kendisi olduğunu, bilim susarsa adaletin de susup ölümlerin devam edeceğini ifade eden Karakaya, bilginin üretilmesi kadar uygulanmasının da son derece önemli olduğuna dikkat çekti.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Seran Aysal da, çalıştaydan elde edilecek olan sonucun topluma kazandırılması konusunda ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç da, deprem gerçeğinin bilimsel temelde ele alınmasının artık bir tercih değil, zorunluluk olduğunu vurguladı.