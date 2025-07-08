2015 yılında uyuşturucu tacirlerinin kurbanı olan ve henüz 17 yaşında hayatını kaybeden Arda Erkan, ölümünün 10’uncu yılında unutulmadı. Erkan’ın ailesi, oğullarını kaybettikleri karanlık geceyi hatırlatarak, “unutturmayacağız” mesajını verdi.

Arda Erkan’ın babası Mustafa Erkan’ın paylaşımı şöyle:

Bu yıl Arda’nın yokluğunda geçen 10. yıl… Tam 3650 gün olmuş. Bazı çocuklar gider, ama isimleriyle yaşar.

Arda da onlardan biri artık.

Ve biz, o ismi yaşatmaya söz verdik. Bu sadece bir yas değil.

Bu, bir mücadele.

Ve bu mücadelede yalnız değiliz.

“3650 gün geçti… Ama bizim için zaman orada durdu.

O geceyi unutmadık. O acıyı kalbimize kazıdık.

Ve unutturmayacağız.””