TRT Haber’in Norveçli TV2 kanalının haberine dayanarak aktardığına göre, kıyıya oturan 135 metrelik Kıbrıs bayraklı NCL Salten adlı yük gemisi, Helberg’in evinin sadece birkaç metre uzağında durdu.

Yük gemisinin, olay sırasında güneybatı yönünde Trondheim Fiyordu üzerinden Orkanger’e doğru ilerlediği belirtildi.

Gemide, 16 mürettebat bulunuyordu ve olayda yaralanan olmadı.

Norveç polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olaydan komşusunun panik halinde kapısını çalmasıyla haberdar olan Johan Helberg, o anları Norveçli TV2 kanalına şöyle anlattı:

“Günün o saatinde kapıyı açmak istemem ama kapı çalınca pencereye yöneldim. Büyük bir gemi gördüm. Üst kısmını görebilmek için boynumu bükmek zorunda kaldım. Gerçeküstü bir manzaraydı.”

Helberg, yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle özetledi: “Çok iri yapılı bir komşu ama yakında gider.”

Yerel medyada yer alan haberlere göre aynı gemi 2023 yılında da karaya oturmuş, ancak o zaman kendi imkanlarıyla kurtulmayı başarmıştı.