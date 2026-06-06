Kendisini şiddet mağduru 12 yaşında bir çocuk olarak tanıtan 37 yaşındaki bir kadının, hayırsever bir ailenin yanında 14 ay boyunca çocuk gibi davrandığı ortaya çıktı. Brezilyalı kadının kurduğu akıl almaz yalanlar zinciri, ailenin bir akrabasının şüphelenip polise ihbar etmesiyle son buldu.

Olay, Brezilya'nın Joinville kentinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 37 yaşındaki dolandırıcı kadın, Gabriele takma adını kullanarak yerel bir kiliseye sığındı. Kilise görevlilerine, ailesi tarafından ağır istismara uğradığını ve canını kurtarmak için kaçtığını söyleyerek kendisini 12 yaşında bir çocuk olarak tanıttı.

Kadının çizdiği mağdur tablosuna tamamen inanan kilise cemaati, önce maddi yardımda bulundu ve ardından da ona kapılarını açacak hayırsever bir aile buldu. Kadını evlatları gibi bağırlarına basan aile, kısa sürede ona derin bir sevgiyle bağlandı.

37 yaşında olmasına rağmen 12 yaşında bir çocuk olduğuna aileyi ikna etmek isteyen kadının, fiziksel özelliklerini kamufle etmek için akılalmaz yöntemlere başvurduğu belirlendi. Planlarını uygulayan kadın evin içinde sürekli biberon ve emzik kullanarak çocuk imajını pekiştirdi.

İnandırıcılığını artırmak için konuşurken ses tonunu bir çocuk gibi ayarladı ve geceleri sahte panik atak krizleri geçirdi. Yetişkin hatlarını açıklamak için otizmli olduğunu, öz ailesinin kendisine geçmişte zorla ağır hormon ilaçları içirdiğini ve bu yüzden erken geliştiğini iddia etti.

Aile durumu resmiyete döküp yasal evlat edinme süreci başlatmak istediğinde, kimlik belgelerini kaybettiğini öne sürerek konuyu geçiştirdi. Okula gitmeyi ise "Şiddet yanlısı babam beni orada bulur" diyerek reddetti.

14 ay boyunca süren bu inanılmaz oyun, durumdan şüphelenen ailenin bir akrabasının polise başvurmasıyla deşifre oldu. Şikâyet üzerine harekete geçen emniyet güçleri, eve düzenledikleri operasyonla kadını gözaltına aldı. Sorgusunda suçunu itiraf eden dolandırıcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.