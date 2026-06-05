Anneler Günü kapsamında anlamlı bir ilkeye imza atan Kolan British Hospital, engelli evladına yıllardır büyük bir özveriyle bakan Nuray Dilek’i “Yılın Annesi” seçti.

Hayatını evladının bakımına adayan ve karşılaştığı zorluklara rağmen yaşam enerjisini, umudunu ve güler yüzünü kaybetmeyen Nuray Dilek, gösterdiği örnek mücadeleyle takdir topladı.

Kendi ihtiyaçlarını çoğu zaman ikinci plana atarak evladının yaşam kalitesini artırmak için çaba gösteren anne, fedakârlığı, sevgisi ve güçlü duruşuyla birçok kişiye ilham veriyor.

Kolan British Hospital tarafından hazırlanan sertifika ile “Yılın Annesi” seçilen Nuray Dilek’e ayrıca sağlığını korumasına katkı sağlamak amacıyla kapsamlı Full Check-Up paketi hediye edildi.

Bir annenin sevgisinin, sabrının ve vazgeçmeyen mücadelesinin simgesi olarak görülen Nuray Dilek’in hikâyesi, anneliğin ne kadar büyük bir emek ve adanmışlık gerektirdiğini bir kez daha gözler önüne serdi.