Yakın Doğu Üniversitesi ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, ortak projeler geliştirmeyi, öğrenci hareketliliğini artırmayı ve bilimsel üretimi güçlendirmeyi hedefleyen kapsamlı bir iş birliği protokolü imzaladı. Protokol, Yakın Doğu Üniversitesi’nde düzenlenen törenle; Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erbuğ Çelebi tarafından imza altına alındı.

İmza törenine; Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Ahmet Adalıer, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan ve Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Mustafa Çıraklı da katıldı.

Protokol kapsamında iki üniversite; öğretim üyesi ve araştırmacı değişimi, bilimsel uzmanlık alanlarının paylaşılması, ortak projeler ve akademik etkinliklerin geliştirilmesi gibi birçok başlıkta birlikte çalışacak. Bu kapsamda düzenlenecek ortak araştırmalar, konferanslar, seminerler ve çalıştaylarla hem akademisyenlerin hem de öğrencilerin bilimsel üretim süreçlerine aktif olarak dahil olması hedefleniyor. Ayrıca öğrenci değişim programları sayesinde öğrencilerin, farklı kampüs kültürlerini deneyimleyerek uluslararası ölçekte kendilerini geliştirmelerine olanak sağlanacak.

İki üniversitenin kütüphane, laboratuvar ve dijital kaynak altyapılarının da karşılıklı akademik iş birliğine açılmasıyla, bilimsel çalışmalar için çok daha zengin ve kapsamlı bir ortam oluşturulacak.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Bu ortaklık, ülkemiz yükseköğretiminde kaliteyi artırma hedefinin önemli bir parçası.”

İki üniversite arasındaki geçmiş iş birliklerinin güçlü bir temel oluşturduğuna dikkat çeken Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Bugüne kadar pek çok projede akademiyenlerimiz birlikte yer aldı. Araştırmalar yürüttük, öğretim üyesi değişim programları gerçekleştirdik ve ortak akademik etkinliklerde önemli başarılar elde ettik. Şimdi bu birikimi daha da ileriye taşıyoruz” dedi.

Bu ortaklığın güçlü bir etki yaratacağını belirten Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Bu iş birliğinin ülkemiz için olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Sürece destek veren herkese içtenlikle teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Ayrıca bu ortaklığın Kuzey Kıbrıs yükseköğretimde kaliteyi artırma hedefinin önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Şanlıdağ, iki kurumun birlikte üreteceği bilginin bölgesel ve uluslararası akademik ağlara da değer katacağını sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Erbuğ Çelebi: “İş birliğimiz KKTC’deki yükseköğretim sistemine değer katacak.”

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erbuğ Çelebi, protokolün önemine dikkat çekerek, “Yakın Doğu Üniversitesi ile genel amaçlı bir iş birliği protokolüne imza atıyoruz. Kıbrıs’ın ilk beş büyük üniversitesi arasında yer alan iki güçlü kurumun bu ortaklığı, yalnızca kendi akademik yapılarımıza değil, KKTC’deki yükseköğretim sistemine de değer katacak” dedi. Prof. Dr. Çelebi, düzenlenecek ortak sempozyumlar ve yürütülecek bilimsel projelerle hem kurumların hem de ülkenin araştırma kapasitesinin güçleneceğini vurguladı. Bu adımın, sadece kurumlar arasında bir protokol olmanın ötesinde, KKTC’deki bilimsel üretimi ve akademik etkileşimi nitelikli şekilde artıracak stratejik bir hamle olduğunu belirten Prof. Dr. Çelebi, öğrenci ve akademisyenlerin daha geniş bir akademik ağa erişerek yeni araştırma fırsatları yakalayacağını ifade etti.