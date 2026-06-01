Bugün 1 Haziran Dünya Çocuk Günü. Ancak milyonlarca çocuk, bir günlük kutlama değil; güvenli, eşit ve mutlu bir yaşam hakkı bekliyor.

Savaşlar, yoksulluk, göç yolları, istismar… Oyun oynayıp öğrenmek ve kendini geliştirebilmek bir yana, dünya çocuk nüfusunun önemli bir kısmı açlıkla, savaşlarla mücadele ediyor.

Ülkemizde de hâlâ birçok çocuk eşit eğitim, eşit sağlık ve eşit güvenlik hakkına sahip değil. Özellikle ücretsiz kamusal sağlık ve kamusal eğitime erişimde çok ciddi sorunlar yaşanıyor.

UNICEF'in Dünya Çocuklarının Durumu 2025 raporuna göre dünyada her gün 400 milyondan fazla çocuk yoksulluk içinde uyanıyor. Düşük ve orta gelirli ülkelerdeki her beş çocuktan birine denk gelen 417 milyon çocuk, sağlık ve gelişimleri için kritik olan en az iki temel ihtiyaçtan tamamen mahrum kalıyor.

Çatışma ve Şiddet: Dünya genelinde neredeyse her beş çocuktan biri çatışma veya savaş bölgelerinde yaşıyor.

Eğitim Krizi: Dünya çapında temel eğitimden uzak 85 milyon çocuk bulunuyor. Bu çocukların %52'si kız çocuğu, %17'si ise mülteci veya zorla yerinden edilmiş kişilerden oluşuyor.

Yetim Nüfusu: Savaşlar ve salgın hastalıklar başta olmak üzere küresel çapta yetim çocuk sayısı 140 milyon civarında seyrediyor.

Çocuk İşçiliği: Yoksulluk, göç ve savaş gibi etkenlerle birlikte çocuk işçiliği dünya genelinde ciddi bir sorun olmaya devam ediyor.

Öte yandan İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği soykırımın ilk iki yılında 21 binden fazla Filistinli çocuk hayatını kaybetti, 44 binden fazla çocuk yaralandı ve yüz binlercesi yerinden edildi.

İsrail tarafından öldürülen 21 binden fazla Filistinli çocuğun 450'si bebek, 1029'u bir yaş altı çocuk, 5031'i ise 5 yaş altı çocuklardan oluşuyor.

İsrail saldırıları sonucu yaralanan çocukların 10 bin 500'ü kalıcı sakatlık, 1000’den fazlası ise uzuv kaybı yaşadı.

Sağlık sisteminin tamamen çökme noktasına geldiği Gazze'de acil tıbbi tahliye bekleyen 4 bin çocuğun hayatları ciddi risk altında bulunuyor.

Gazze Şeridi'nde 58 binden fazla çocuk İsrail saldırıları sonucu ebeveynlerinden birini veya her ikisini de kaybetti ve aile desteğinden yoksun kaldı. Gazze Şeridi'nde sadece Şubat 2026’da 3 bin 700’den fazla çocuk yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye yatırıldı.

Bunlardan 600’den fazla çocuk ağır yetersiz beslenme nedeniyle sağlık ve uzun vadeli gelişim riskleriyle karşı karşıya kaldı.

Gazze'de çocukların yüzde 64’ü günde iki veya daha az besin grubuna erişebilirken, yüzde 90’dan fazlası yeterli derecede çeşitli besinlerle beslenemedi.

Gazze'de 2026 yılı tahminlerine göre, 37 bin hamile ve emziren kadın, 25 bin bebek, 101 bin 5 yaş altı çocuk, 120 bin 5-17 yaş arası çocuk acil beslenme desteğine muhtaç.

Gazze'de 700 bin öğrenci eğitim hakkından mahrum bırakıldı

Filistin Merkezi İstatistik Kurumu raporuna göre, İsrail saldırılarında Gazze'de 179 devlet okulu yıkıldı, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait 100 okul ise zarar gördü.

Buna göre 2025-2026 eğitim öğretim yılında 700 bin öğrenci eğitim hakkından mahrum kaldı, 39 bin öğrenci lise bitirme sınavlarına giremedi.

DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ’NÜN TARİHÇESİ…

Uluslararası Çocuk Günü fikri, 1925 yılında Cenevre’de yapılan Çocukların Refahı için Dünya Konferansı'ndan sonra doğmuştur. 54 ülke katılımıyla gerçekleşen Konferans’ta Çocukların Korunmasına Dair Cenevre Bildirgesi kabul edilmiştir. Dünya Çocuk Günü adıyla çocuklar arasında ortak duygular oluşmasını, ulusların barış içinde yaşama özlemlerinin pekişmesini amaçlar.

Bildirge esas olarak yoksulluk, çocuk işçiliği, eğitim gibi dünya çocuklarının refahını ilgilendiren konulara odaklaşmaktadır. Konferanstan sonra pek çok ülke, çocukların sorunlarına ilişkin olarak kamuoyunun dikkatini çekmek, çocuklara mutluluk getirmek ve çocuk konusunda teşvik etmek üzere bir günü Çocuk günü olarak belirlemiştir. 1 Haziran tarihi, 21 ülkede olmak üzere, en yaygın Çocuk Günü’dür. Türkiye’de 23 Nisan da kutlanmakta 20 Kasım tarihinde ise Çocuk Hakları günü olarak kutlanmaktadır.