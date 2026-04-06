Kıbrıs Üniversitesi Saha Araştırma Merkezi'nin yaptığı araştırma, özellikle gençler arasında Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik güçlü bir isteğin bulunduğunu gösterdi.

Politis gazetesi, Kıbrıs Üniversitesi Saha Araştırma Merkezi'nin yaptığı araştırma neticesinde “Z” kuşağının büyük bir çoğunluğunun, federal çözümden yana olduğunu ortaya koyduğunu yazdı.

Habere göre, Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim görevlisi Haris Psaltis, 18-30 yaş aralığının, ekonomik perspektiflerinin, yeniden birleşmiş bir Kıbrıs’ta daha iyi olacağı düşüncesinde olduklarını belirtti.

Psaltis, bahse konu gençlerin, iki kesimli iki toplumlu federasyondan yana olumlu tavır sergilediğini bundan (federasyondan) da korkmadığını ifade etti.

Psaltis açıklaması çerçevesinde, ayrıca “Z” kuşağının, sınır kapılarının açık olduğu, diğer toplumla temas kurabilme imkanına sahip oldukları bir Kıbrıs’ta dünyaya geldiğine de dikkat çekti.