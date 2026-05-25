Süt ve süt ürünleri, sağlıklı ve dengeli beslenmenin temel unsurları arasında yer alırken; özellikle kemik gelişimi, bağışıklık sistemi ve genel vücut sağlığı üzerinde önemli bir rol oynuyor. Bu kapsamda her yıl 21–28 Mayıs tarihleri arasında kutlanan “Süt Haftası” ise bu alandaki farkındalığı artırmayı hedefliyor. Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi ise bu yıl “Süt Haftası” kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Veteriner Hekimliği Fakültesi, Öğrenci Dekanlığı ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen “Süt Koşusu”nu hayata geçirdi. İlk kez düzenlenen “Süt Koşusu”, katılımcıların yoğun ilgisi, müzik ve sporun bir araya getirdi. Kampüs içinde düzenlenen etkinlik, öğrenciler ve öğretmenlerden yoğun ilgi görürken; müzik, spor ve farkındalığın bir araya geldiği enerjik atmosferiyle dikkat çekti.

313 kişinin katıldığı koşu, üniversite kampüsündeki doğal göl çevresinde gerçekleştirildi. 1200 metrelik tek tur parkurdan oluşan yarış, Veteriner Hekimliği Fakültesi önünden başladı ve yine aynı noktada sona erdi. Etkinlik boyunca çalan müzikler ve kampüse yayılan coşku, “Süt Koşusu”nu yalnızca bir spor etkinliği olmaktan çıkararak farkındalık yaratan keyifli bir kampüs buluşmasına dönüştürdü.

Şampiyonlar belli oldu!

Etkinlikte kadınlar kategorisinde 1’inci Aylin Çölleroğlu 2’inci Sude Verimli ve 3’üncü Zeynep Su Güvenç dereceye girerken; erkekler kategorisinde; 1’inci Sefa Kırçık, ‘inci Wafic Saleh, 3’üncü Alperen Gökçe ödül almaya hak kazandı. Dereceye giren yarışçılara madalyaları; Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsfendiyar Darbaz ile Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Doç. Dr. Hakan Atamtürk tarafından takdim edildi.

Prof. Dr. İsfendiyar Darbaz: “Sporun birleştirici gücünü, gençliğin enerjisini ve üniversitemizin canlı sosyal atmosferini aynı etkinlikte buluşturduk.”

Düzenlenen “Süt Koşusu”nun yalnızca bir spor etkinliği olmadığını vurgulayan Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsfendiyar Darbaz, organizasyonun aynı zamanda sağlıklı yaşam bilinci ve toplumsal farkındalık açısından önemli bir mesaj taşıdığını ifade etti. Sütün sağlıklı nesillerin yetişmesindeki rolüne dikkat çeken Prof. Dr. Darbaz, “Süt ve süt ürünleri toplum sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Dünya Süt Haftası’nı anlamlı kılan unsur ise yalnızca sektörel farkındalık oluşturmak değil, ‘çiftlikten sofraya’ uzanan güvenli üretim zincirinin önemini topluma anlatabilmektir” dedi. Etkinliğin üniversite yaşamına kattığı sosyal dinamizme de değinen Prof. Dr. Darbaz, “Bugün burada sporun birleştirici gücünü, gençliğin enerjisini ve üniversitemizin canlı sosyal atmosferini aynı etkinlikte buluşturduk. Bu etkinliğimizi gelenekselleştirmeyi istiyoruz” ifadelerini kullandı.