Grand Sapphire Resort, bayramın üçüncü gününde Türk müziğinin efsane isimlerinden Selami Şahin’i ağırlayarak misafirlerine unutulmaz bir konser deneyimi yaşattı.

Yarım asrı aşan sanat yaşamında Türk müziğine sayısız eser kazandıran; besteci, söz yazarı, aranjör ve yorumcu kimliğiyle milyonların gönlünde özel bir yere sahip olan Selami Şahin, Grand Sapphire sahnesinde sevilen şarkılarını seslendirdi. Sanatçının güçlü yorumu ve sahne performansı, gece boyunca dinleyicilerden büyük alkış aldı.

Konserin en özel anlarından biri ise Selami Şahin’in hologram teknolojisiyle Zeki Müren’i sahnesine taşıması oldu. Şahin, “Gitme Sana Muhtacım” eserini Zeki Müren ile düet şeklinde seslendirirken salondaki misafirler de şarkıya hep bir ağızdan eşlik etti. Duygu dolu anların yaşandığı gecede Selami Şahin, “50 tane şarkımı okudu. Onun yeri dolmaz, sesi bambaşkaydı.” sözleriyle Türk sanat müziğinin unutulmaz ismine duyduğu saygıyı dile getirdi.

Konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan sanatçı, genç müzisyenlere de tavsiyelerde bulunarak kalıcı eserler üretmenin önemine dikkat çekti.

Sahne duruşu, samimi tavırları ve yıllara meydan okuyan sanatçı kimliğiyle izleyicilerle güçlü bir bağ kuran Selami Şahin, bayram coşkusunu müzikle taçlandırdı. Nostaljinin, duygunun ve müziğin bir araya geldiği gece, Grand Sapphire misafirleri için hafızalarda yer edecek anlara sahne oldu.

Grand Sapphire Resort, yıl boyunca gerçekleştirdiği konserler, özel etkinlikler ve güçlü organizasyonlarla Kıbrıs’ın eğlence ve sosyal yaşamına değer katmaya devam ederken, seçkin sanatçıları ağırladığı sahnesiyle misafirlerine ayrıcalıklı deneyimler sunmayı sürdürüyor.