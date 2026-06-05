Kuzey Kıbrıs’ın tarihi ve kültürel lokomotifi Mağusa, şehircilik ve konaklama anlayışına yepyeni bir soluk getiren modern bir yatırıma kavuştu.

Üst düzey teknolojik altyapısı ve yenilikçi mimarisiyle dikkat çeken Mağusa Dorana Otel, kısa bir süre önce kapılarını açarak misafir kabulüne başladı. Bölgenin dinamik yapısına uyum sağlayan otel, hem yerli hem de yabancı turistlerin yeni gözdesi olmaya aday.



AKILLI BİNA TEKNOLOJİSİYLE MAKSİMUM KONFOR

Toplam 7 kattan oluşan ve 30 özel oda kapasitesiyle butik ve prestijli bir hizmet sunan Mağusa Dorana Otel, tamamen "akıllı bina" otomasyonuyla tasarlandı.

Misafirlerin konforunu en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen bu teknolojik altyapı, enerji verimliliğinden oda içi kontrollere kadar modern çağın tüm gereksinimlerini tek bir çatı altında topluyor. Otel, modern ve dinamik iç mimarisiyle konuklarına hem estetik hem de ev konforunda bir konaklama deneyimi vadediyor.

HEM SAĞLIK HEM EĞLENCE BİR ARADA

Mağusa Dorana Otel, misafirlerinin yaşam tarzlarını tatilde de sürdürebilmeleri için her detayı titizlikle planladı:

Tam Donanımlı Fitness Salonu: Seyahatleri esnasında formunu korumak ve günlük antrenman rutinlerine devam etmek isteyen misafirler için modern spor ekipmanlarıyla donatılmış bir salon hizmet veriyor.

Eşsiz Manzaralı Teras Bar: Otelin 7. katında yer alan özel bar, Mağusa’nın panoramik manzarasını ayaklar altına seriyor. Misafirler, şehrin tarihi dokusu eşliğinde günün yorgunluğunu keyifli bir atmosferde atma imkanı buluyor.





STRATEJİK KONUMUYLA ZAMAN AVANTAJI SAĞLIYOR

Otelin en büyük artılarından biri de şüphesiz sunduğu ulaşım kolaylığı.

Şehrin en önemli cazibe merkezlerine ve ticaret noktalarına olan yakınlığıyla dikkat çeken Mağusa Dorana Otel; Maraş’a, tarihi Surlariçi bölgesine ve Mağusa Limanı’na sadece 5 dakikalık mesafede yer alıyor.

Bu stratejik lokasyon, oteli hem bölgenin tarihi güzelliklerini keşfetmek isteyen tatilciler hem de zamanı verimli kullanmayı hedefleyen iş insanları için ideal bir konaklama merkezi haline getiriyor.

Girişimcilerin ve iş dünyasının bölgedeki yeni buluşma noktası olması beklenen Mağusa Dorana Otel, şehre getirdiği bu dinamizmle adından sıkça söz ettireceğe benziyor.

YAYIN DALGIÇ: MODERN ŞEHİRCİLİK ANLAYIŞINI YANSITAN BİR YAŞAM MERKEZİ…

Öte yandan otelin vizyonu ve bölge turizmine katacağı değer hakkında konuşan Mağusa Dorana Otel Müdürü Yayın Dalgıç, Kuzey Kıbrıs turizminin göz bebeği olan Mağusa'ya, modern çağın tüm gereksinimlerini karşılayan akıllı bir tesis kazandırmış olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Yayın Dalgıç, bölgeye sadece bir konaklama alanı değil, modern şehircilik anlayışını yansıtan bir yaşam merkezi kazandırmak istediklerini belirtti.

Gerek adaya gelen iş insanlarının zamanı verimli kullanma ihtiyaçlarına, gerekse tatilcilerin konfor ve dinlenme beklentilerine en üst düzeyde yanıt verecek bir hizmet kalitesi inşa ettiklerini dile getiren Dalgıç şöyle dedi:

“Mağusa Dorana Otel olarak temel felsefemiz; misafirlerimize sadece bir konaklama alanı sunmak değil, ileri teknoloji ile harmanlanmış butik ve ayrıcalıklı bir yaşam deneyimi yaşatmaktır. Tamamen akıllı bina otomasyonuyla hayata geçirdiğimiz otelimizde, teknolojiyi misafirlerimizin konforunu kesintisiz kılmak için bir araç olarak kullanıyoruz. Amacımız, Mağusa’ya gelen iş insanlarına ve turistlere evlerindeki rahatlığı en üst düzey teknolojiyle sunmaktır. Dorana Otel olarak adanın dinamizmini ve konaklama standartlarını yukarı taşımakta kararlıyız."