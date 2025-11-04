NEU Event Park, 3 Kasım Pazartesi günü Kuzey Kıbrıs’ın dört bir yanından gelen otomobil ve müzik tutkunlarını aynı çatı altında buluşturdu. Ada genelinde büyük bir merakla beklenen Motor Sporları Festivali, NEU Event Park’ın modern altyapısı ve geniş etkinlik alanında görkemli bir şekilde gerçekleştirildi.

Festival boyunca yüzlerce modifiyeli araç, spor otomobil ve performans sergileyen ekip alanda yerini aldı. Hız tutkunları için özel olarak hazırlanan gösteri pisti, ziyaretçilere nefes kesen drift ve hız gösterileri sundu. Gün boyu devam eden etkinliklerde araç tanıtımları, sürüş deneyimleri ve çeşitli yarışmalar düzenlenirken, NEU Event Park’ın sahnesinde günün ilerleyen saatlerinde müzik performanslarıyla coşku tavan yaptı.

Katılımın beklentilerin çok üzerine çıktığı festival, organizasyon kalitesi ve enerjik atmosferiyle “Kuzey Kıbrıs’ın bugüne kadar düzenlenmiş en büyük autoshow etkinliği” olarak kayıtlara geçti. NEU Event Park, bu başarılı ev sahipliğiyle hem motor sporları meraklılarının hem de müzik severlerin yeni buluşma noktası olmayı başardı.

NEU Event Park Tıklım Tıklım Doldu

Etkinlik boyunca büyük bir kalabalığın akın ettiği NEU Event Park’ta adeta adım atacak yer kalmadı. Organizasyonun atmosferi, “tıklım tıklım” ifadesini fazlasıyla hak etti. Festival alanında kurulan sahne ve ışık sistemi, uluslararası standartlardaki bir autoshow kalitesinde hazırlandı.

Reva sahnede ve DJ performanslarıyla coşku doruktaydı

Gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye çıkan Reva sahnede, enerjik performansıyla festivalin nabzını yükseltti. Sevilen şarkılarını seslendiren sanatçıya binlerce kişi eşlik etti. Konserin ardından sahne alan DJ performansları, geceyi adeta elektronik müzik şölenine dönüştürdü.

Katılımcılardan Tam Not

Festivale katılan izleyiciler, etkinliği “Kuzey Kıbrıs’ta bugüne kadar yapılmış en büyük ve en organize autoshow” olarak nitelendirdi. Birçok ziyaretçi, etkinliğin her yıl düzenlenmesi gerektiğini ifade ederken, organizasyon ekibi de gelen yoğun ilgiye teşekkür etti.

Kuzey Kıbrıs’ta yeni bir gelenek doğuyor

Motor Sporları Festivali’nin, adada otomobil kültürünü güçlendirmesi ve genç nesiller arasında motor sporlarına olan ilgiyi artırması hedefleniyor. NEU Event Park’ta gerçekleşen bu dev buluşma, Kuzey Kıbrıs’ın etkinlik takvimine yeni bir soluk getirdi ve “her yıl sabırsızlıkla beklenen” bir festivalin temellerini attı.