Orta Doğu’da İran, İsrail ve ABD arasında devam eden gerilim sürerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında ortaya atılan iddialar uluslararası kamuoyunda tartışma yarattı.

Son günlerde Netanyahu’nun yaptığı bir basın açıklamasına ait görüntülerde elinin altı parmaklı göründüğü iddiası sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bu görüntülerin yapay zekâ ile oluşturulmuş olabileceği yönünde yorumlar yapılırken, görüntülerin gerçekliği konusunda farklı görüşler ortaya atıldı.

İddiaları güçlendiren bir diğer gelişme ise Netanyahu’nun gerçekleştirilen güvenlik bilgilendirme toplantısına katılmaması oldu. Toplantıya başkanlık eden isim Israel Katz olurken, Netanyahu’nun toplantıda yer almaması dikkat çekti.

AA muhabiri, İsrail Başbakanlık Ofisi'ne, sosyal medyada artan "Netanyahu'nun öldürüldüğü" iddialarına ilişkin bir açıklamaları olup olmadığını sordu, yanıtta, "Bunlar yalan haber, Başbakan iyi durumda." ifadesine yer verildi.

Öte yandan bir İsrailli gazetecinin sosyal medya paylaşımında, Netanyahu’nun İran füzeleri sonucu yıkılan bir evin enkazında hayatını kaybettiğini iddia ettiği belirtildi. Ancak söz konusu paylaşım kısa süre sonra silindi.

İsrail Başbakanlık Ofisi’nin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı bir paylaşımda ise “Kendisine ulaşmak için çabalarımız sürüyor” ifadesinin yer aldığı, ancak bu paylaşımın da daha sonra kaldırıldığı öne sürüldü.

Öte yandan İran Devrim Muhafızları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu öldürmeye yönelik saldırılara kararlılıkla devam edeceklerini açıkladı.

Tesnim Haber Ajansı, Devrim Muhafızlarının Gerçek Vaat-4 operasyonlarının 52. dalgasına ilişkin açıklamasını yayımladı.

Açıklamada, "Netanyahu'nun hayatta olması durumunda onu takip edip öldürmeye yönelik saldırılara kararlılıkla devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Devrim Muhafızlarının 52. dalga saldırılarında ağır füzelerle Tel Aviv'in sanayi bölgelerini hedef aldığı vurgulanan açıklamada, Erbil el-Harir Hava Üssü, Kuveyt'teki Ali el-Salem ve Camp Arifjan üslerindeki sanayi bölümleri ile ABD güçlerinin toplandığı merkezlere füze ve İHA'larla saldırı gerçekleştirildiği aktarıldı.