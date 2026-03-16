ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş 17. gününe girdi.

İsrail ordusu, İran'ın batısındaki altyapıları hedef alan 'geniş çaplı' bir hava saldırısı dalgası başlattığını duyurdu.

İran'dan ise İsrail'e yönelik füze saldırılarının ardından işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'in başkenti Tel Aviv'de şiddetli patlama sesleri duyuldu.

İsrail acil yardım servisleri, sığınaklara koşarken hafif yaralananlar dışında herhangi bir ihbar almadıklarını bildirdi.

İsrail’in Yediot Ahronot gazetesinin haberinde, “ABD konsolosunun Kudüs’te ikamet ettiği bina, İran tarafından fırlatılan ve önlenen bir füzeden çıkan şarapnellerle zarar gördü” ifadelerine yer verildi.

Haberde, konsolosun adını vermedi ve olay sırasında binada bulunup bulunmadığı belirtilmedi.

, İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), İsrail’e yönelik yürütülen "Gerçek Vaat 4" operasyonunun 54. dalgasının gerçekleştirildiğini ve saldırıda ilk kez 'Siccil' balistik füzesinin kullanıldığını duyurdu.

İsrail ordusu, dün erken saatlerde İran'dan dördüncü dalga füze fırlatmalarını tespit ettiğini ve hava savunma sistemlerinin füzeleri engellediğini bildirdi.