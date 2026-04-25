Norveç merkezli bir istihdam firması, Kuzey Denizi’nde görev yapacak gemi personeli için aylık 7 bin Euro (367 bin TL) maaş ve bir ay çalışma, bir ay ücretli izin sistemiyle personel arayışına girdi.

R2A Bemanning AS tarafından yayımlanan ilanda, güverte görevlisi pozisyonu için aylık 7.000 Euro (367.890 TL) maaş teklif edildi. Adaylarda hiçbir deneyim şartı aranmazken, gemideki konaklama ve yemek masraflarının tamamen şirket tarafından karşılanacağı bildirildi. Sisteme göre personel 30 gün boyunca Kuzey Denizi’nde çalışıyor, ardından gelen 30 günlük tatil döneminde ise 4.000 Euro (236.501 TL) maaş almaya devam ediyor.

TATİLDE BİLE 210 BİN TL MAAŞ ÖDENECEK

İlanın en dikkat çeken noktası olan "1:1 vaktordning" sistemi, personelin yılın yarısını izinli geçirmesine olanak tanıyor. Aktif çalışma döneminde 367 bin TL’den fazla kazanan personelin, karada geçirdiği bir aylık tatil süresince de yaklaşık 236 bin TL ücret alacağı tescillendi. İş tanımı; avlanan ürünlerin tasnifi, yem hazırlanması ve genel temizlik gibi fiziksel güç gerektiren görevleri kapsıyor.

Kuzey Denizi’nin zorlu koşullarında görev yapacak çalışanların gemideki barınma ve beslenme ihtiyaçları için ek bir ücret talep edilmiyor.