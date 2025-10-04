Son dönemde, Merit marka adımızın, şirketimizden bağımsız ve izinsiz şekilde yasa dışı bahis siteleri tarafından kullanıldığını gözlemlemekteydik. Özellikle “Merit King” adıyla türetilen ve “meritking.news” alan adı üzerinden faaliyet gösteren yasa dışı sözde platform, markamızı istismar ederek kamuoyunu yanıltmaya ve illegal bahis faaliyetlerini meşrulaştırmaya çalışmıştır.

Bu ihlale karşı Net Holding olarak Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) nezdinde başlattığımız UDRP (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy) süreci lehimize sonuçlanmış ve “meritking.news” alan adının Net Holding’e devrine karar verilmiştir.

Bu gelişme, markamızın itibarını ve hukuki haklarımızı koruma yolunda önemli bir adım olduğu gibi; yasa dışı bahis siteleriyle mücadelede uluslararası alanda da güçlü bir örnek teşkil etmektedir.

Sürecin Arka Planı

Merit markası , Net Holding bünyesinde 1988 yılından bu yana ulusal ve uluslararası düzeyde tescillidir.

Son dönemde izinsiz olarak açılan www.meritking.net ve benzeri siteler üzerinden yasa dışı bahis faaliyetleri yürütülmüş, ardından “haber sitesi” görünümü altında “meritking.news” alan adı üzerinden sponsorluk anlaşmaları yapılmaya başlanmıştır.

Örneğin, “meritking.news” alan adıyla, 31 Ağustos 2024 tarihinde Adanademirspor – Galatasaray maçında stadyum LED panolarında reklam verilmiş, ardından Türkiye’nin köklü spor kulüplerinden Galatasaray’ın formalarının sırtında sponsor olarak yer almıştır. Bu durumun vahameti, Galatasaray Spor Kulübü’nün 17 Eylül 2024 tarihinde “meritking.news” ile yaptığı sponsorluk anlaşmasını askıya almak zorunda kalmasıyla da kamuoyuna yansımıştır. Sonrasında ise UEFA ve Euroleague Basketboll müsabakaları kapsamında çeşitli Avrupa kulüpleri sponsorlukları kendileri tarafından duyurulmuştur. Gelirinin kaynağı belli olmayan sözde bir haber sitesi ile milyon Euro tutarlarında olduğu iddia edilen sponsorluk anlaşmaları yapılması da oldukça manidardır.

Net Holding olarak, BTK, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde de gerekli başvurularımızı yaptık ve süreci takip ediyoruz. 23 Eylül 2024 tarihinde İstanbul 4. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesine sunulan bilirkişi raporunda meritking.news adlı sözde spor haber portalı sitesinin “Meritking” adlı yasa dışı bahis sitesine yönlendirme yaptığı açıkça ıspatlanmış; mahkemenin vermiş olduğu ihtiyati tedbir kararı ve beraberinde erişim engeli uygulanmıştır. Sonrasında ise ilgili sözde haber portalının ortadan kaldırılması için WIPO nezdinde UDRP süreci başlatılmıştır.

· Spor kulüpleriyle yazışma sürecimiz devam etmektedir. İlgili yasadışı grubun “Merit” adı ile sponsorluk anlaşması yaptığı bazı İtalyan kulüplerine yapılan bildirimler sonrasında:

o Parma Calcio, sponsorluk anlaşmasının uygulanmasını askıya almıştır.

o Torino FC meritking.news ile iş birliklerine dair ifadeyi kaldırmış ve kulüp partnerleri listesinden de silmiştir.

Markamızın izinsiz kullanımına ve yasa dışı bahis faaliyetleri ile ilişkilendirilmesine karşı tavrımız nettir:

“Net Grubu çalışanlarının yıllara dayanan emek ve yatırımlarıyla bugün hem ülkemizde hem de uluslararası alanda saygın bir konuma ulaşan Merit markamızın, yasa dışı bahis siteleri tarafından zedelenmesine veya zarara uğratılmasına asla izin vermeyeceğiz. Merit markasını her türlü sahte, yanıltıcı ve haksız kullanıma karşı ulusal ve uluslararası tüm platformlarda mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.”

· WIPO nezdinde elde ettiğimiz bu önemli karar, yalnızca Net Holding için değil, aynı zamanda tüm kamuoyunun yasa dışı faaliyetlere karşı korunması adına da kritik bir kazanımdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur;



Net Holding A.Ş.