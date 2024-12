Aksa 1. Ligin’in Güzelyurt bölgesi ekiplerinden Binatlı’da yönetim krizi sürüyor. Binatlı Yılmaz Spor Kulübü eski başkanı ve üyesi Orsel Neşe, kulüpte bir süreden beridir yaşanan yönetim krizi ile ilgili sert açıklamalarda bulundu. Adı Binatlı Yılmaz Spor Kulübü başkan adaylığı için gündemde olan Orsel Neşe’nin yaptığı açıklamaları şöyle:

“Tüm Kamuoyunun Dikkatine

Binatli sevdalıları, spor kamuoyu ve hassasiyet gösteren sporseverlere;

Kulübümüzün içinde bulunduğu kaos ortamını gidermek için bir çok kesimden şahsıma gelen teveccüh ve güven neticesinde kısa bir süre önce iyi niyetle başlattığımız istişareler ve cözum arayışları doğrultusunda her kulüp sevdalısının heyecan ve göruslerini dinleyip bazı girişimler başlatılmıştır. Şu an itibarı ile geldiğimiz noktada kulübümüzün tüm yetkilileri ve divan kurulu başkanı istifa etmiştir. Kulübümüzü bu hale getirenlerin özür dilemek yerine inat etmeleri manidardır. Birlikte yola çıkanların şu an itibarı ile "ben suçlu değilim, ben haklıyım" diye birbirlerini eleştirmeleri ve sorumluluktan kaçmaları tüm camia tarafından bilinmektedir. Bu kötü tablonun sorumlusu kendileri değillermiş gibi büyük bir camianın kaderiyle oynayarak Binatlı sevdalılarıyla alay etmektedirler. Çok somut bir örnek vermek gerekirse, tespit ettiğimiz kadarıyla kulübümüz için can suyu olan bir meblağın ( çek ile ödemeyi) kulübün hesabına yatırmak yerine kendi amaçları için ellerinde muhafaza etmektedirler. Hal böyle iken aylarca kulübümüze hizmet veren emekçi kulüp çalışanlarımız, teknik kadrolarımız, altyapı hocalarımız, sporcularımız ve kulübümüzün iş yaptığı tüm çevreler hakedişlerini beklerken kulübümüzün itibarı zedelenirken bu keyfi davranışlar neden?

Bu konuda bilgisi olan devlet yetkili organları, hukukçular, bu kötü tabloyu tecrübe etmiş spor yöneticileri bizlere yol gösterip aydınlatırlar ise çok seviniriz. Umarız bu kulübü bu hale getirenlerin yanına kâr kalmaz. Binatlı Yılmaz Spor Kulübu kimsenin ne oyuncağı ne de egosunu tatmin edeceği yer değildir. Bu büyük camia yasa tüzük ve kurallarla yönetilir. Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz. Binatlı Yılmaz Spor Kulübü ülkemizin ve halkımızın spor kulübüdür. Tarihi şan ve şerefle doludur. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Binatlı sevdalılarını 5 Aralık Perşembe akşamı kulüp lokalimizde yapılacak olan olağanüstü genel kurulumuza bekleriz. Sevgi ve Saygılarımla

Binatlı Yılmaz Spor Kulübü üyesi Orsel Neşe