Kıbrıs Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar, şair, gazeteci, emekli öğretmen ve kadın hakları savunucusu Neriman Cahit hayatını kaybetti.

Cahit, dün İsmail Sefa Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Neriman Cahit, sadece kalemiyle değil, yüreğiyle de topluma ışık tutan, düşünceleriyle, duruşuyla ve yaşamı boyunca sürdürdüğü mücadelesiyle hepimize ilham veren bir isimdi. Onun, özellikle kadın, adalet ve emek konularındaki kararlılığı, bir neslin belleğine kazınmış bir miras oldı.

Kadın hakları savunucusu olarak tanınan ve çok sayıda kitabı, kitaplaştırılıp bestelenmiş şiirleri bulunan Cahit, “Araplara Satılan Kızlarımız” kitabıyla ses getirmişti.

Kıbrıs Edebiyat Derneği (KED) ve Lirik Şiir Grubu, eğitimci, yazar, şair ve kadın hakları savunucusu Neriman Cahit’in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

KED Başkanı ve Lirik Şiir Grubu üyesi Yıltan Taşçı mesajında, Neriman Cahit’in ürettikleriyle ve yetiştirdiği nesillerle Kıbrıs Türk edebiyatında her daim saygın bir yer edindiğini belirtti.

Cahit’in sadece edebiyat alanında değil, bir çok alanda çalışmalar yaptığını da ifade eden Taşçı, “Neriman Cahit kadın hakları konusunda da mücadelenin en ön saflarındaydı. Kıbrıs kültürünü gelecek nesillere aktarmak için de araştırmalar yaptı, araştırmalarını yayımladı. Bu araştırmaları gelecek nesillere kaynak olarak bıraktı. Uzun yıllar yazdığı köşe yazılarında, toplumsal meseleleri de irdeledi” dedi.

Cahit’in çok üretken biri olduğunu vurgulayan Taşçı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Neriman Cahit’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Toplumumuz adına yeri kolay doldurulamayacak bir değerimizdi. Onu her daim ürettikleriyle anacağız, unutmayacağız. Başımız sağ olsun.”

NERİMAN CAHİT’İN ÖZGEÇMİŞİ

Neriman Cahit, 1937'de Kırnı’da doğdu. Cahit, üç yıl boyunca köyünün ilkokuluna gitti. Daha sonra Lefkoşa'daki Atatürk İlkokulu'na nakledildi. Cahit, ilkokul 5 sınıfta düşüncelerini yazmaya başladı.

Cahit, Victoria Kız Lisesi'ne gitti, burada felsefe öğretmeninin yardımıyla klasikleri çalıştı ve yazılarıyla giderek daha fazla ses çıkardı.

Daha sonra Öğretmen Koleji’ne geçen Cahit, 1957 yılında Türk tarafında açılan Öğretmen Koleji’nden mezun oldu. Görevine Klavya köyünde başlayan Cahit, 33 yıl ilkokul öğretmenliği yaptı. Ülkenin en kırsal bölgelerinde öğretmenlik yapan Neriman Cahit, 1960’lardan itibaren basının, edebiyatın, sendikacılığın ve kadın haklarının savunucularından oldu.

Cahit, ilk eserlerini 1960'larda ailesinin uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle erkek takma adıyla yayımladı. Cahit, yazılarında çalıştığı köylerdeki Kıbrıslı Türk kadınların durumunu gözlemleyerek, onların içinde bulundukları koşulları yansıttı.

Cahit’in öğretmenlik yılları boyunca makaleleri, şiirleri, araştırmaları ve röportajları Kıbrıslı Türk gazetelerinde yayımlandı. Şiirlerinde kadın hakları, emek mücadelesi ve Lefkoşa’nın bölünmüşlüğü gibi konulara yer veren Cahit, kadın haklarının önde gelen savunucularından biri olarak kabul edildi.

Edebiyat alanında 15’den fazla ödüle layık görülen Cahit, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nda (KTÖS) aktif rol üstlendi ve kadınların eğitimi için önemli çalışmalar yaptı.

Nokta Türk Dergisi, Uluslararası Hümanist ve Uluslararası Türk Kültürü Örgütü ödülleri bulunan Cahit, aynı zamanda Kadın Araştırmaları Merkezi kurucusuydu.

Cahit'in eserleri arasında; “Sıkıntıya Vurulan Düğüm” (1988), “Konu: Kadın” (1989) ve “Araplara Satılan Kızlarımız” (2000) gibi kitaplar yer almaktadır.

Cahit'in özellikle “Araplara Satılan Kızlarımız” adlı eseri, 1920-1950 yılları arasında ekonomik nedenlerle Filistinli Araplara satılan Kıbrıslı Türk kızlarının trajik hikâyelerini gün yüzüne çıkardı.

Ayrıca Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) tarafından hayatı belgesel haline getirilen Cahit'in belgeselinin ilk gösterimi 2022 yılında Gönyeli’de yapıldı.

Cahit'in, eserlerinde ele aldığı konulardan bazıları şöyle; Kıbrıs'ta kadınlık, Lefkoşa şehri ve Kıbrıs Türk toplumunda cinselliğin algılanması. Cahit eserlerinde, Lefkoşa'ya olan tutkusunu, şehrin ruhunda derin yer ettiğini ve şehrin bölünmesinin ona verdiği acıyı dile getirdi.