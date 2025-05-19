Boğazköy-Pınarbaşı yolunda önceki gün motosiklet kazası geçirerek yaşamını yitiren 25 yaşındaki Rifat Gezici’nin, bundan 7 ay önce yine motosiklet kazası sonucu hayatını kaybeden Nasuf Nevenov’un arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

31 yaşındaki Nevenov, 6 Ekim 2024’te Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda çelik bariyerlere çarparak hayatını kaybetmişti.

Önceki gün benzer bir kazayla yaşamdan kopan Rifat Gezici, o tarihte sosyal medyada şöyle bir paylaşım yapmıştı:

“Ne yazacağım bilmiyorum. Bana abilik yaptın.

Büyüklük yaptın. Her zaman yanımda oldun. Olmadı bu gidişin.

Her aradığımda ‘neredesin Rifoomm’ deyişin aklımdan çıkmayacak. Hakkın çok geçti bana usta.

Benim de geçtiyse helal olsun.

Elbet bir gün buluşacağız canım abim. Rabbim rahmet eylesin.

Bize ve geride bıraktıklarına da Allah sabır versin. Mekanın cennet olsun usta.”