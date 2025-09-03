Milli Sporcularımız Nehir Deniz ve Zarif Dayı'nın da bulunduğu Türkiye Air Badminton Milli Takımı Ankara'daki Milli Takım kampı sona erdi.

Türkiye Badminton Federasyonu Asbaşkanı Prof.Dr. Muharrem ÖZEN de yapılan son antrenmanda Air Badminton Milli Takımının hazırlık kampını ziyaret etti.

KKTC Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz ise yaptığı açıklamada 5-7 Eylül 2025 tarihlerinde Azerbaycan’da yapılacak olan ‘’BWF Air Badminton European Continental Championships 2025’’ turnuvasına katılacak olan Türkiye Air Badminton Milli Takımımıza başarılar diledi.