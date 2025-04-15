AKSA BİRİNCİ LİG 27. HAFTA PANORAMASI

Aksa 1. Lig Süleyman Göktaş Sezonu 27. Haftası oynanan 8 maçla tamamlanırken, lider Mormenekşe Süper Lige yükselen ilk takım olmayı başardı.

Birinci Ligin 27. Hafta maçlarında özellikle ikincilik ve play-off hattı için kıran kırana mücadeleler sergilenirken, lider Mormenekşe cezası nedeniyle Cihangirde oynadığı M. H. Yılmazköy’ü farklı mağlup ederek bitime 3 hafta kala Süper Lige çıkmayı garantiledi.

İkincilik mücadelesi veren K.Kaymaklı konuk ettiği play-off hedefindeki S. Geçitkale’yi tek golle geçerek 2. sıraya yükselerek doğrudan Süper Lige yükselme adına önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı. Haftaya lig ikinci olarak başlayan Yeniboğaziçi konuk olduğu play-off hattındaki A. Kozanköy’e mağlup olunca hem play-off hattına geriledi hem de rakibinin gerisine düştü.

Süper Lig hedefindeki Türk Ocağı konuk olduğu play-out hattından çıkmak isteyen Düzkaya karşısında sahadan mağlup ayrılarak hem sıralamada geriledi hem de doğrudan yükselme şansını azalttı.

Play-off iddiasındaki takımlardan olan Hamitköy ise play-out hattındaki Lapta deplasmanından golsüz berabere ayrıldı ve averajla play-off hattının dışında kaldı.

İkinci devrenin flaş ekibi Binatlı konuk olduğu N. Dipkarpaz’ı da farklı mağlup ederek üst üste 8. galibiyetini alarak play-off hattına yükseldi.

Alt sıralarda puan toplayarak play-out hattından çıkmak isteyen U. Maraş konuk ettiği küme düşen Çanakkale’yi farklı mağlup ederek hedefine bir adım daha yaklaştı. Yalova deplasmanından mağlup ayrılan Vadili ise lige veda eden 2. takım oldu.

27. haftada oynanan 8 maçın 6’sını ev sahipleri kazanırken, tek deplasman galibiyetini Binatlı aldı. Bir maç ise berabere tamamlandı.

Oynanan maçların sadece Lapta – Hamitköy maçında gol sesi çıkmazken, geriye kalan maçlarda ise kale ağları 24 gol atılarak maç başına 3 gol ortalamasına ulaşıldı. En farklı galibiyeti U. Maraş, Çanakkale’yi 7 – 0 mağlup ederek aldı.

Gol krallığı yarışında açık ara zirvede olan K.Kaymaklı’dan İlyas Yılmaz bu hafta attığı golle gol sayısını 40 yaparak en yakın takipçisi Yalova’dan Yiğit Can Ayaz’ı ikiye katlamış oldu.

Haftanın Takımı: Mormenekşe

Mormenekşe cezası nedeniyle Changir’de oynadığı maçta güçlü Yılmazköy’ü 5 – 0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek Süper Lige yükselmeyi garantilerken, şampiyonluk için ise gün saymaya başladı

Haftanın Futbolcusu: İlyas Yılmaz(K.Kaymaklı)

K.Kaymaklı’nın gol makinesi İlyas Yılmaz, zorlu rakipleri S. Geçitkale karşısında takımının galibiyet golünü atmayı başararak adeta takımının Süper Lig kapısını aralamış oldu.

Haftanın Teknik Adamı: Ahmet Dedekorkut (Düzkaya)

Düzkaya, kötü gidişi sonlandırma ve play-outtan çıkma umudunu sürdürme adına büyük önem taşıyan zorlu Türk Ocağı maçında geriye düşerken, teknik direktör Ahmet Dedekorkut yerinde müdahaleleriyle takımının maçı çevirmesin sağlayarak haftanın teknik adamı olmayı hak etti

Haftanın Hakemi: Turgay Misk(K.Kaymaklı – S. Geçitkale)

Haftanın zorluk derecesi yüksek maçı olan K.Kaymaklı – S. Geçitkale maçını yöneten Turgay Misk, maç boyunca yerinde düdüklerle ve yan hakemleriyle uyumlu bir maç oynatırken, verdiği kırmızı kartta da haklıydı

Haftanın Kare Ası

Mahmut (Kozanköy) Mustafa Akış (Düzkaya) Aras Uysal (Maraş) Ahmet Atikoğlu(Binatlı)

Haftanın On Biri

Mustafa (S. Geçitkale), Fetin (Mormenekşe) Bayram (Kozanköy) Mehmet Göktaş (Binatlı) Gökhan (Küçük Kaymaklı) Ali Tüfekçi (Düzkaya) Muzaffer (Maraş) Kahraman (Kozanköy) Mehmetal Öztemiz (Mormenekşe) Yiğit Can (Yalova) Efe (Kozanköy)

AKSA 1.Lig 27. Hafta sonuçları

Düzkaya-Türk Ocağı: 2 – 1

A.Kozanköy-Yeniboğaziçi:1 – 0

Lapta -Hamitköy: 0 – 0

Yalova-Vadili: 2 – 0

K.Kaymaklı-S.Geçitkale: 1 – 0

Mormenekşe-MH Yılmazköy: 5 – 0

N.Dipkarpaz-Binatlı: 0 – 5

Ü.Maraş-Çanakkale: 7 – 0

AKSA 1.Lig 28. Hafta programı

Yeniboğaziçi – U. Maraş

Hamitköy – Türk Ocağı

Lapta – K.Kaymaklı

Binatlı – Düzkaya

Vadili – A. Kozanköy

Çanakkale – Mormenekşe

S. Geçitkale – Yalova

M. Hacıali Yılmazköy - Dipkarpaz

AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu

