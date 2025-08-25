Vatandaşlarımız arada sırada gittikleri bu marketin park yerine araçlarını park ettikten sonra araçlarından indiklerinde fark ettikleri bu görüntüyü şöyle anlatıyorlar “Kentin orta yeri, yerler çöp dolu! Markete gelenlerin çoğu üst orta sınıf insanlar... Pahalı şampuanlar var sepetlerinde, seçkin et ürünleri, yabancı marka viskiler, fırından yeni çıkmış hamur işleri, özel paketlerinde kuru yemişler…

Çöplerini yere atıyorlar buna karşılık!” diyerek şaşkınlıklarını paylaştılar.

Bu çöpleri insanların neden etrafa attıklarını sorgulayan vatandaşlarımız “Neden bu kadar pis olduk? Bize göre en temel sebebi denetim yok, arsızlık ve görgüsüzlük var, bilmişlik öne çıkıyor. Ortalık çöpten geçilmeyince, gören atıyor, utanmıyor. Bir de kontrolsüz nüfus akışı, kayıt dışılık ve başıboşluk giriyor devreye…” diyerek kısaca nedenlerini dile getirdiler.