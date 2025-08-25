Sürücü vatandaşımız aracıyla Girne’den Esentepe’ye doğru ilerlediği sırada fotoğrafta da görülen önünde seyreden van tipi araçtan düşen parçalar nedeniyle az daha ciddi bir kaza yaşayacaklarını söyleyerek “Van tipi arkaları açık araçları kullanan sürücüler, eğer birşeyler taşıyorlarsa mutlaka bu malzemeleri bir brandayla örtmeliler” dedi.

Van aracın arkasından uçuşan kartonlar veya molozlardan dolayı kendisi ve yolda ilerleyen sürücülerin büyük tehlike atlattığını ifade eden vatandaşımız “Ülkemizde zaten yollar kazalara açık bir davetiye çıkarıyor. Bir de bu şekilde önlem almadan yolda ilerleyen van araç sürücüleri nedeniyle kaza yaşanması kaçınılmaz oluyor” diyerek sözlerini tamamladı.