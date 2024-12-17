        Near East Bank, müşterilerine özel sunduğu Royale Card ve Business Card ile hayatı kolaylaştırıyor. Eylül ayından itibaren başlayan yeni kampanya ile kart sahipleri birbirinden avantajlı  fırsatlarla buluşuyor.

Tüketicilerin nakit ihtiyaçlarını,her türlü giderlerini ve ödeme işlemlerini kolaylaştıran  kredi kartları, dönemsel kampanyalarla  müşterilere avantajlı fırsatla sunuyor.Near East Bank’ın  hayat verdiği ve müşterilerin en çok tercihi olan Royale Card ve Business Card’lara eklenen avantajlar eylül ayı ile birlikte kullanıma sunuldu.

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        Yeni kampanya kapsamında, Royale ve Business Card kullanan müşteriler,mobilya , elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinde 6 aya kadar vade farksız taksit imkanına sahip olurken, en sık kullanılan restoran ve eczane harcamalarında %5 geri ödeme ( Cashback) özelliği ile önemli bir tasarruf imkanına sahip oluyor.

        Kampanya hakkında konuşan Near East Bank Genel Müdür Yardımcısı Timuçin Samancıoğlu;  müşterilerinin ve yeni kredi kartı sahibi olacakların günlük hayatlarındaki tüm  ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve bütçesini zorlamadan  ödeme planı yapabilecekleri  kredi kartı  kullanımını çok daha çekici hale getirmek için  kampanyalar ürettiklerini belirtti. Samancıoğlu, Near East Bank’ın  özel bankacılık ve ticari bankacılık müşterilerinin en çok tercih ettiği  Royale Card ve Business Card müşterilerinin kullanımına sunarak her kesime hitap eden ve  daha fazla avantajlı özellikler ekleyerek tüm Near East Bank müşterilerinin aynı fırsatlardan yararlanabilmesini de amaçladıklarını belirtti.

Ayrıca Samancıoğlu, kampanyaya başldıklarından bugüne Royale ve Business Card sahiplerinin yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını, kampanyaların  ne kadar doğru bir noktada müşterilere dokunduğunu gösterdiğini ifade etti.

Kampanyaların önümüzdeki dönemde de devam edeceği müjdesi verilirken, müşteriler bu avantajlardan yıl boyunca yararlanabileceklerini  dile getirdi.