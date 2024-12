Near East Bank, müşterilerine özel sunduğu Royale Card ve Business Card ile hayatı kolaylaştırıyor. Eylül ayından itibaren başlayan yeni kampanya ile kart sahipleri birbirinden avantajlı fırsatlarla buluşuyor.

Tüketicilerin nakit ihtiyaçlarını,her türlü giderlerini ve ödeme işlemlerini kolaylaştıran kredi kartları, dönemsel kampanyalarla müşterilere avantajlı fırsatla sunuyor.Near East Bank’ın hayat verdiği ve müşterilerin en çok tercihi olan Royale Card ve Business Card’lara eklenen avantajlar eylül ayı ile birlikte kullanıma sunuldu.

Yeni kampanya kapsamında, Royale ve Business Card kullanan müşteriler,mobilya , elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinde 6 aya kadar vade farksız taksit imkanına sahip olurken, en sık kullanılan restoran ve eczane harcamalarında %5 geri ödeme ( Cashback) özelliği ile önemli bir tasarruf imkanına sahip oluyor.

Kampanya hakkında konuşan Near East Bank Genel Müdür Yardımcısı Timuçin Samancıoğlu; müşterilerinin ve yeni kredi kartı sahibi olacakların günlük hayatlarındaki tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve bütçesini zorlamadan ödeme planı yapabilecekleri kredi kartı kullanımını çok daha çekici hale getirmek için kampanyalar ürettiklerini belirtti. Samancıoğlu, Near East Bank’ın özel bankacılık ve ticari bankacılık müşterilerinin en çok tercih ettiği Royale Card ve Business Card müşterilerinin kullanımına sunarak her kesime hitap eden ve daha fazla avantajlı özellikler ekleyerek tüm Near East Bank müşterilerinin aynı fırsatlardan yararlanabilmesini de amaçladıklarını belirtti.

Ayrıca Samancıoğlu, kampanyaya başldıklarından bugüne Royale ve Business Card sahiplerinin yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını, kampanyaların ne kadar doğru bir noktada müşterilere dokunduğunu gösterdiğini ifade etti.

Kampanyaların önümüzdeki dönemde de devam edeceği müjdesi verilirken, müşteriler bu avantajlardan yıl boyunca yararlanabileceklerini dile getirdi.