Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ile Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, Genel Sekreter Tahir Gökçebel ve KTÖS Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Erilen'e yönelik tehdit ve hedef göstermeler konusunda Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne şikayette bulundu.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem ile Genel Sekreter Tahir Gökçebel, avukatlar Uğur Çulhaoğlu ve Cancu Nazlı eşliğinde tehdit içeren söylem, mesaj ve davranışlara ilişkin belgeleri Adli Şube Amirliği’ne sundu. Yapılan başvuruda kapsamında, soruşturma sonucunda bilgi verilmesi ve tehditlerin ciddiyeti göz önünde bulundurularak polis koruması da talep edildi.

Şikayet başvurusu sırasında bazı sendikalar ve sivil toplum örgütleri de dayanışma amacıyla Lefkoşa Polis Müdürlüğü önünde hazır bulundu. İfadelerin verilmesinin ardından Eylem, Gökçebel ve Nazlı sürece ilişkin basına açıklama yaptı.

- Eylem: "Susmayacağım, bu mücadeleden vazgeçmeyeceğim"

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem yaptığı açıklamada, kendisine, sendikasına ve KTÖS’e yönelik tehdit ve hakaretleri şikayet ettiklerini belirtti. Söz konusu tehditlerin disiplin tüzüğü meseleleriyle bağlantılı olarak arttığını kaydeden Eylem, verdikleri mücadelenin yandaş medya tarafından bir linç kampanyasına dönüştürüldüğünü söyledi. Eylem, "Bu durum özellikle benim şahsım üzerinden yoğunlaşıyor. Her türlü tehdit ve hakarete rağmen mücadelenin peşini bırakmayacağım. KTOEÖS ve KTÖS'ün haklarını savunmaya devam edeceğim” dedi.

Eylem, 30 yıllık öğretmenlik kariyerinde topluma hizmet ettiğini ve bu süre zarfında yetiştirdiği binlerce öğrenciyle gurur duyduğunu dile getirerek, “Ailemden aldığım ilkeli, onurlu duruşla her zaman adaletli, dürüst ve temiz bir yaşam için mücadele ettim. Bu değerler için savaşmaya devam edeceğim ve asla susmayacağım” diye konuştu.

-Gökçebel: “Bu anlayışa karşı hep birlikte dur demeliyiz”

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel ise daha önce yaşanmamış tartışmalarla toplumun içine bilinçli olarak nifak tohumları ekildiğini savunarak, “Bu toplum bunları hak etmiyor. Toplum, nereye götürülmeye çalışıldığını fark etmiş durumdadır” dedi.

Etnik köken, cinsiyet ve çocuk istismarı gibi hassas konular üzerinden politika yapılmasını sert sözlerle eleştiren Gökçebel, “Özellikle bu konuları siyasi malzeme haline getiren politikacıların topluma bir gerçek gibi sunulmasına karşı halkımızın uyanık olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Toplumsal birlik ve dayanışmanın önemine işaret eden Gökçebel, “Öğretmenlerin ve örgütlerin birleştiği bir noktada toplumun desteğini artırması gerekiyor” dedi.

Kıbrıs Türk toplumunun birlikte yaşam kültürüne sahip olduğunu dile getiren Gökçebel, “Bu ülkenin insanı, birbirinin dinine, diline, yaşam biçimine karışmamıştır. Kimse kimsenin tavuğuna ‘kış’ dememiştir. Bu değerler bu coğrafyada yaşanmış ve yerleşmiştir” şeklinde devam etti.

UBP tabanına da seslenen Gökçebel, parti içerisinde yaşanan gelişmelerin, toplumda yürütülen ayrıştırıcı politikalara benzerlik gösterdiğini ileri sürdü. Gökçebel, “UBP'nin kendi içindeki sağduyulu isimlerin de bu süreçte sesini yükseltmesi önemlidir. Ya bu toplum ayrıştırıcı politikalara teslim edilecek, ya da hep birlikte, kendi irademizle daha çağdaş ve kapsayıcı bir yönetsel anlayış inşa edeceğiz” dedi.

Gökçebel, UBP'ye süreci dikkatle değerlendirme çağrısı yaparak, Kıbrıs Türk toplumunun bugün üzerinde uzlaştığı en temel değerin, Atatürk ilkeleriyle şekillenen laik, çağdaş ve eşit bir yaşam olduğunu belirtti. Gökçebel, “Kadınıyla, kızıyla, erkeğiyle eşit bir yaşam bu toplumun esasıdır. Toplumun bu esasını bozarsanız bu toplum biter.” ifadelerini kullandı.

Gökçebel konuşmasının sonunda, hiç kimsenin etnik kökeni, dini veya cinsiyeti üzerinden ayrıştırılmasına izin verilmemesi gerektiğini belirterek, “Bu anlayışa karşı hep birlikte dur demeliyiz” dedi.

- 30’a yakın kişi hakkında şikayet

Avukat Cansu Nazlı ise yürütülen hukuki sürece ilişkin bilgi vererek, 30’a yakın kişi hakkında resmi şikayette bulunulduğunu söyledi.

Nazlı, KTÖS binasına asılan pankart ve KTÖS Yürütme Kurulu Üyesi Uğur Erilen ile ilgili yapılan paylaşımların yanı sıra, KTOEÖS Başkanı Selma Eylem ve KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel’e yönelik kamuya açık şekilde yapılan şiddet, tehdit, hakaret, sövme ve ölüm tehdidi içeren söylem ve paylaşımların da şikâyet konusu yapıldığını belirtti.

Selma Eylem’e kişisel olarak gönderilen özel mesajların da şikayet dosyasına eklendiğini ifade eden Nazlı, bu mesajlarda cinsiyet temelli nefret söylemi, hakaret, sövme, şiddet ve ölüm tehdidi bulunduğunu ve aynı içerikteki sosyal medya paylaşımlarının da şikayete dahil edildiğini söyledi.

Kişi sayısının önümüzdeki günlerde artabileceğini kaydeden Nazlı, şikayet konusu yapılmayan ancak tespit edilen başka içeriklerin de ilerleyen süreçte adli mercilere taşınacağını sözlerine ekledi.

- Polis koruması talep edildi

Yapılan başvuru kapsamında, soruşturma sonucunda bilgi verilmesi ve tehditlerin ciddiyeti göz önünde bulundurularak polis koruması talep edildiğini belirten Nazlı, “Hem hukuki hem cezai hem de toplumsal olarak öğretmenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.