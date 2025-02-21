Gönyeli’de 20 Şubat 2016 tarihinde geçirdiği trafik kazası sonrası, 27 yaşında hayata gözlerini yuman Cuma Mağusalı, vefatının 9'uncu yılında anıldı.

İlk anma Mağusalı'nın Lefkoşa Kabristanlığı'ndaki mezarı başında yapıldı. Annesi Nazife Mağusalı, kardeşi Ahmet Mağusalı, akrabaları, arkadaşları ve sevenleri Cuma'yı dualarla andı.

Ardından Yenikent’teki kazanın gerçekleştiği noktaya çiçekler bırakıldı.

Akşam saatlerinde ise baba ocağında Mevlid-i Şerif okutuldu.

"NE YAŞADIĞIMIZ BELLİ NE ÖLDÜĞÜMÜZ BELLİ"

Annesi Nazife Mağusalı, oğlunun kabri başında oğluna olan özlemini anlattı, sürücülerden dikkatli olmalarını istedi. Mağusalı, şunları kaydetti:

"Koskocaman 9 yıl geçti, ne yaşadığımız belli ne öldüğümüz belli, çok zor. Gece gündüz buradayım. Evlat acısı çok zor. Başka annelere Allah vermesin, herkes dikkatli olsun. Zaman geçtikçe insan daha kötü oluyor. Özlem çok büyük. Evladının gittiğini kabullenemiyorsun. Allah hiçbir anne babaya kendilerinden önce evlat acısı vermesin. Çok büyük acı."

Sosyal medya hesabından da dün paylaşım yapan Nazife Mağusalı, duygularını şöyle aktardı:

Bugün (dün) tarih 20 Şubat’ı gösteriyor yine o kara gün geldi annem…

Seni benden o vicdansız Oya Göz’ün ayırdığı gün oğlum.

Sensiz koskocaman 9 yıl geçti oğlum. Sensiz geçen 9 yılda ruhum seninle toprağın altında kaldı. Bedenim toprağın üzerinde kurumuş yaprak gibi oradan oraya savruluyor nereye gittiğini bilmeden. Sensiz sanki hiç yaşamıyorum, nefes alamıyorum. Ömrümden ömür gitti. Yokluğunu yüreğim artık kaldıramıyor. Oğlum gecem gündüzüm mezarlıkta, senin yanında geçiyor. Seni sensiz yaşıyorum ve yaşatıyorum oğlum, sensiz bir cehennemde gibiyim. Annemmm, canım çoook acıyor oğlum. 9 yıl senin yokluğunla kahrolduk annem.

Gecelerim gündüzlerim birbirine karıştı. Zaman geçti ama yüreğimdeki acı kat kat büyüdü oğlum. Geçen sadece zaman, yüreğimdeki acı ilk günkü gibi. Oğlum sana olan özlemim çok büyük. Biz seni çooook özledikkk annemmm”

KAZA

Cuma Mağusalı’nın yaşamını yitirdiği motor kazası 20 Şubat 2016 tarihinde Gönyeli, Yenikent bölgesinde meydana gelmişti. Kaza, Mağusalı'nın kullanımındaki MD 014 plakalı motosiklet ile Gönyeli'de Belediye Bulvarı'nda giderken, ara sokaktan bulvara çıkan Oya Göz’ün kullandığı HC 735 plakalı otomobile çarpması sonucu meydana gelmişti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Cuma Mağusalı yaşamını kaybetmişti. Kazanın ardından “ölüme sebebiyet” verme suçundan tutuklanan Oya Göz, yargılanarak 1 yıl hapse mahkum edilmişti.