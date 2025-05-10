Bir sosyal medya kullanıcısı, İngiltere Milli Piyangosu’nun “Milyoner Kazandıran Kazı Kazan” kartlarında büyük ikramiye kazanma hayaliyle başladığı yolculuğun sonunda zararda çıktı. "Jax" kullanıcı adıyla bilinen genç adam, şansını zorlamak için 600 sterlinlik kazı kazan kartı satın aldı ve deneyimini adım adım sosyal medyada paylaştı.

Sosyal medyada başlattığı kazı kazan serisine 600 sterlinlik yatırımla başlayan Jax, heyecanla başladığı deneyiminde 120 adet kazı kazan kartını tek tek açtı. İçerik üreticisi, ilk kartlardan sonuç alamasa da, “umarım bu kadar çok kayıp olmaz” diyerek maratonu sürdürdü.

Kartlardan ödül kazanma ihtimali resmi olarak 3.03’te 1 olarak açıklanmıştı. Ancak Jax’in deneyimi, bu oranın istatistiksel güven vermekten uzak olduğunu gösterdi. Kartları kazıdıkça, masa üzerindeki “kaybedenler yığını” “kazananlar yığını”na göre giderek büyüyordu.

Bu deneyim, Jax’in ilk kazı kazan serisi de değildi. Daha önce Mart ayında 600 sterlinlik karttan sadece 420 sterlin, Nisan’da ise 500 sterlinlik yatırımdan 340 sterlin geri kazanmıştı. Toplamda 1.700 sterlin harcayan Jax, sadece 1.120 sterlin geri alabildi. Net zararı ise tam 580 sterlin oldu.

Son paylaşımında ise sonucu, “600 sterlin harcadım, sadece 360 sterlin kazandım. 240 sterlin zarar... Lütfen kazı kazan oyunlarından uzak durun. Kazanacağınızı sanıyorsunuz ama kazanamıyorsunuz” ifadeleriyle anlattı.