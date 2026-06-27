Galler'in batı kıyısındaki küçük bir sahil kasabası olan Barmouth'ta, bugün sahil boyunca yürüyüş yapanlar İrlanda Denizi'ne bakan büyüleyici, tek odalı modern bir evle karşılaşıyor. Bilmedikleri ise bu lüks yapının yerinde yakın zamana kadar, neredeyse 20 yıl boyunca kapısına kilit vurulmuş metruk bir umumi tuvalet bulunduğu...

Bu inanılmaz dönüşümün arkasında ise herkesin yanından başını çevirerek geçtiği bir mülke hayatının riskini alarak yatırım yapan Elaine ve Alan Taylor çifti var.

Olay mülkün 345.000 euro’nun (Yaklaşık 18 milyon 313 bin TL) üzerinde bir fiyatla satışa çıkarılmasıyla ortaya çıktı. North Wales Live haberine göre her şey, Taylor çiftinin Barmouth'ta tatil yaparken sahile sadece birkaç metre uzaklıktaki Marine Parade caddesinde eski bir umumi tuvalet kompleksinin üzerindeki "satılık" tabelasını görmesiyle başladı.

Mülk, alıcıların içini görmesine izin verilmeden, kapalı zarf usulüyle teklif sunulan bir "kör açık artırma" yöntemiyle satılıyordu.

Büyük bir risk alan çift, Temmuz 2015'te 38.500 euro teklif verdi ve açık artırmayı kazandı. İçeriye adım bile atmadan bu parayı gözden çıkardıklarını belirten Elaine Taylor, süreci şu sözlerle anlatıyor: "Satış anında içeri girmemiz yasaktı, bu yüzden körü körüne bir teklif verdik. Burası eski bir kamu binası olduğu için en azından hazırda elektrik ve su tesisatının bulunacağını varsayarak mantıklı bir kumar oynadık."

Nem, küf ve 19 yıllık ağır koku

Gwynedd Şehir Konseyi'nin resmi imar belgelerine göre bina 1997 yılında kapatılmış ve tam 19 yıl boyunca tamamen metruk halde bırakılmıştı. Deniz kenarındaki bu yapıda neredeyse 20 yıllık ihmal, arkasında ağır bir nem, kalın bir küf tabakası, paslanmış borular ve temizlenmesi imkansız gibi görünen kesif bir koku bırakmıştı. Ancak çift pes etmedi; konut dönüşüm izni 2016'nın sonlarında alındı ve 2017 yazında tarihi inşaat resmen başladı.