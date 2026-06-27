İngiltere’nin Suffolk bölgesindeki bir köy marketinin duvarına monte edilen bankamatik, sabahın erken saatlerinde düzenlenen saldırı ile yerinden söküldü ve çalındı.

Polis, Lakenheath High Street üzerindeki Co-op marketinde meydana gelmiş olan hırsızlık ihbarı üzerine saat 03.45’te olay yerine sevk edildi.

Suffolk Polisi, saldırganların forklift ile vinç özelliklerini bir arada taşıyan JCB telehandler tipi bir iş makinesi kullanarak ATM’yi duvardan söktüğünü, ardından cihazı siyah renkli Nissan Navara pikap araca yükleyerek olay yerinden kaçtığını belirtti.

Yaklaşık bir saat sonra, yakılmış haldeki pikap ile çalınan ATM, Norfolk sınırındaki Hockwold köyünde bulunan Cowle’s Drove bölgesinde bulunmuştur.

Polise göre siyah Nissan Navara, olay yerinden mavi bir Volkswagen Golf R ile konvoy halinde ayrıldı ve Station Road üzerinden Brandon yönüne ilerledi.

Polis ekipleri, Golf marka aracın yakılan kamyonetin bulunduğu bölgeden hızla uzaklaştığını fark edince kovalamacayı başlattı.

Kaçan aracı durdurmak için lastik patlatıcı (stinger) kullanıldı ve aracın lastiklerinden biri patlatıldı. Golf daha sonra Hockwold’daki Mill Drift yakınlarında bir tarlaya girerek çamura saplandı. Şüpheliler aracı terketti ve yaya olarak kaçtı.

Polis, helikopter destekli arama çalışmalarına rağmen kaçan kişilerin bulunamadığını bildirdi. Aynı gün saat 08.25’te, RAF Lakenheath’in kuzeyindeki Wangford Road yakınındaki tarım arazisinde ikinci bir siyah Nissan Navara pikap bulundu. Polis, bu aracın saldırıyla bağlantılı olup olmadığını henüz doğrulamadı.

Polis, olayı gören veya bilgi sahibi olan kişilerin kendileriyle iletişime geçmesini de belirtti.

Bu ayın başlarında da Cambridgeshire bölgesindeki Ramsey ve Burwell kasabalarında iki gün içinde benzer yöntemle iki ayrı saldırı gerçekleştirilmişti.