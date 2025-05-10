Almanya'da bir loto talihlisi uzun süre kayıp olan loto biletini tesadüfen 1 yıl sonra buldu ve milyonlarca euroluk ödülün sahibi oldu. "Spiel 77" ek çekilişinde tüm numaraların doğru tahmin edildiği büyük ikramiye, kazanan biletin anonim olarak oynanması nedeniyle bir süre sahipsiz kaldı fakat talihli, kaybettiği bileti daha sonra yeniden bularak şansını geri kazandı.

Lotto Hamburg yetkilileri, talihlilerin ikramiyelerini talep edebilmesi için 3 yıllık yasal süreleri olduğunu hatırlatarak, bu sürenin sonunda alınmayan ödüllerin geçerliliğini yitireceğini vurguladı.

Öte yandan, Avrupa’nın en büyük loto çekilişlerinden biri olan Eurojackpot’ta salı akşamı yapılan çekilişte 120 milyon Euro'luk büyük ödül devretti. Büyük ikramiye cuma günü yapılacak yeni çekilişe aktarılırken, Almanya’dan iki kişi ikinci kategori ikramiyesiyle milyonlar kulübüne katıldı.

Aşağı Saksonya eyaletinden bir oyuncu, beş doğru rakam ve bir Euro numarası ile tam 6.061.762,90 Euro kazandı. Aynı kategoride ödül kazanan diğer iki talihli ise Schleswig-Holstein eyaletinden bir oyuncu ve Danimarka’dan bir katılımcı oldu. Her biri yaklaşık 6 milyon Euro ile Avrupa’nın yeni milyonerleri arasına girdi.