Trendyol Süper Lig'in 22. haftasındaki Bellona Kayserispor, Trabzonspor'u konuk etti.
RHG EnerTürk Enerji Stadyumu’nda oynanan karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi.
Konuk Trabzonspor'da Batista Mendy, 86. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
İki maçlık galibiyet hasreti sona eren Şenol Güneş'li bordo-mavili ekip, bu beraberlikle puanını 26'ya çıkardı.
Trabzonspor'un deplasman galibiyeti hasreti de sürdü. Bordo-maviler, çıktığı son 10 deplasman karşılaşmasında 5 beraberlik 5 de mağlubiyet aldı.
Küme düşme hattında yer alan ev sahibi Bellona Kayserispor ise puanını 17'e çıkardı.
Geçtiğimiz hafta Net Global Sivasspor’a deplasmanda 5-2 mağlup olan sarı kırmızılılarda Sinan Kaloğlu dönemi sona ermişti.
Sergej Jakirovic ile ilk maçına çıkan Kayserispor'un galibiyet özlemi de 6 karşşılaşmaya yükseldi.