AKSA SÜPER LİG

BUGÜN

Yenicami – Lefke: 1 – 0

22 Şubat Pazar (Saat 14.00)

M. H. Çağlar Stadı: A. Yeşilova – Mağusa T. Gücü (Turgay Misk)

Mormenekşe Cemal Balses Stadı: Mormenekşe – Gönyeli (Utku Hamamcıoğlu)

Mağusa Dr. F. Küçük Stadı: Dumlupınar – Esentepe (Ali Özer)

Girne Mete Adanır Stadı: Doğan T. Birliği – Yeniboğaziçi (Evren Karademir)

Karşıyaka Şampiyon Melekler Stadı: Karşıyaka – Çetinkaya (Burak Mandıralı)

Cihangir Stadı: Cihangir – K. Kaymaklı (Osman Özpaşa)

U 17 Elit Lig şampiyonu MTG
Atatürk Stadı: C. B. Gençlik Gücü - Mesarya (Fehim Dayı)

AKSA BİRİNCİ LİG

BUGÜN

Maraş – Hamitköy: 3 – 2

Göçmenköy – Lapta: 0 – 0

Binatlı – Yalova: 1 – 2

Aslanköy – Değirmenlik: 1 – 2

A.Kozanköy – Baf Ü. Yurdu: 0 – 1

DND L. G. Birliği – S. Geçiktale: 2 – 0

22 Şubat Pazar (Saat 14.00)

Kaplıca Emre Genç Stadı: Kaplıca K. 61 – Türk Ocağı (İbrahim Katmer)

Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı: Düzkaya – M. H. Yılmazköy (Hakan Ünal)