AKSA SÜPER LİG
BUGÜN
Yenicami – Lefke: 1 – 0
22 Şubat Pazar (Saat 14.00)
M. H. Çağlar Stadı: A. Yeşilova – Mağusa T. Gücü (Turgay Misk)
Mormenekşe Cemal Balses Stadı: Mormenekşe – Gönyeli (Utku Hamamcıoğlu)
Mağusa Dr. F. Küçük Stadı: Dumlupınar – Esentepe (Ali Özer)
Girne Mete Adanır Stadı: Doğan T. Birliği – Yeniboğaziçi (Evren Karademir)
Karşıyaka Şampiyon Melekler Stadı: Karşıyaka – Çetinkaya (Burak Mandıralı)
Cihangir Stadı: Cihangir – K. Kaymaklı (Osman Özpaşa)
Atatürk Stadı: C. B. Gençlik Gücü - Mesarya (Fehim Dayı)
AKSA BİRİNCİ LİG
BUGÜN
Maraş – Hamitköy: 3 – 2
Göçmenköy – Lapta: 0 – 0
Binatlı – Yalova: 1 – 2
Aslanköy – Değirmenlik: 1 – 2
A.Kozanköy – Baf Ü. Yurdu: 0 – 1
DND L. G. Birliği – S. Geçiktale: 2 – 0
22 Şubat Pazar (Saat 14.00)
Kaplıca Emre Genç Stadı: Kaplıca K. 61 – Türk Ocağı (İbrahim Katmer)
Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı: Düzkaya – M. H. Yılmazköy (Hakan Ünal)